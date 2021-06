Algérie: le pays retire son accréditation à France 24, accusée « d’hostilité » envers le régime

L’Algérie retire son accréditation à France 24, accusée « d’hostilité » envers le régime

France 24, la plus importante chaîne de télévision française émettant à l’étranger, va se voir retirer son accréditation auprès du gouvernement algérien. Elle est accusée de faire preuve d’hostilité envers ce dernier.

Dans un communiqué diffusé dimanche 13 juin par le ministère de la Communication, le gouvernement d’Alger a fait savoir qu’il retire son accréditation à France 24.

Ce retrait est aussi motivé par «le non respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation ainsi qu’une agressivité avérée à l’égard de l’Algérie», a affirmé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, cité par l’agence officielle APS.

