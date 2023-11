Algérie: l’opposante Amira Bouraoui condamnée à dix ans de prison par contumace

Le tribunal de Constantine a condamné ce 7 novembre 2023 à dix ans de prison par contumace l’opposante franco-algérienne Amira Bouraoui, et à six mois ferme le journaliste Mustapha Bendjama, accusé de l’avoir aidée à s’enfuir en France.

En Algérie, la justice a rendu son verdict ce mardi matin dans l’affaire Amira Bouraoui. Le départ de l’opposante en France via la Tunisie, en février dernier, avait provoqué une crise diplomatique entre Alger et Paris. Amira Bouraoui a été condamnée par contumace à dix ans de prison ferme

Le tribunal de Constantine a suivi les réquisitions du parquet, avec cette condamnation prononcée contre Amira Bouraoui.

Cette opposante franco-algérienne de 46 ans, médecin de formation, s’était fait connaître en Algérie par son engagement contre le quatrième mandat de l’ancien président du pays, Abdelaziz Bouteflika, puis au sein du Hirak, soulèvement populaire qui avait entraîné le départ de Bouteflika.

Amira Bouraoui a été jugée par contumace pour « sortie illégale du territoire ». En février, l’opposante avait bravé une interdiction de sortie, quitté l’Algérie pour la Tunisie. Elle avait alors été interpellée à Tunis, mais avait réussi à embarquer dans un avion pour la France trois jours plus tard.

L’affaire a provoqué une crise diplomatique : Alger a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultations et parle d’une exfiltration illégale, facilitée par des personnels diplomatiques et sécuritaires français.

Ce matin, plusieurs autres personnes ont été condamnées, dans ce même dossier : des co-accusés, soupçonnés d’avoir aidé Amira Bouraoui à quitter le territoire algérien, dont sa mère, 71 ans, condamnée à un an de prison avec sursis, et le journaliste Mustapha Bendjama, condamné à six mois fermes.