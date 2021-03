ALLEMAGNE: Hamback admis dans au CHR de Fribourg pour des soins contre le cancer

Le PM Hamed Bakayoko, qui a eu son 56e anniversaire ce 8 mars aurait été transféré de Paris au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fribourg, samedi 06mars 2021. Il y suivrait un traitement contre un cancer.

Le Centre médical universitaire de Fribourg en Allemagne fait partie de l’unité de recherche médicale de l’Université de Fribourg et est l’un des plus grands hôpitaux d’Europe. L’hôpital a été créé en 1457 ce qui en fait l’une des facultés les plus anciennes et les plus distinguées d’Allemagne avec plus de 555 ans d’histoire. C’est le premier employeur de la région. L’hôpital a été le premier à réaliser avec succès une transplantation cœur-poumon en Europe et a également réalisé la première pancréaticoduodénectomie laparoscopique en Allemagne en 2010. C’est également la première clinique au monde à réaliser une procédure TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic shunting) pour le traitement des patients atteints de cirrhose hépatique.

En 2016, le Centre d’oncologie a reçu le titre de “Premier centre de cancérologie en Allemagne” et le Département d’oncologie et d’hématologie a été inclus dans les 4 meilleurs centres de traitement du cancer en Allemagne. L’hôpital abrite la Faculté de médecine de l’Université de Fribourg, une école de médecine allemande de premier plan, qui fait office d’hôpital d’enseignement principal pour les aspirants médecins et infirmières. L’hôpital fournit services de communication télémédicale avec des spécialistes allemands, ce qui permet aux patients d’obtenir un deuxième avis sans avoir à quitter leur pays d’origine.

Deutsche Welle du 9 Mars 2021.

