« Amadou Gon Coulibaly est un bon élève du président Ouattara, il peut donc tenir le coup », Dion Rémi, maire de Sangouiné

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly est « le meilleur candidat du RHDP » à la présidentielle de 2020, au cas où le président Alassane Ouattara ne se représente pas, soutient le maire de la commune de Sangouiné, Dion Rémi, lors d’une tournée politique dans la région du Tonkpi.

« Il (ndr : Alassane Ouattara) est notre leader et nous le soutenions dès le début dans toutes ses activités et jusqu’à son accession au pouvoir. Si ça ne dépendait que de nous, nous opterions pour un 3ème mandat mais comme nous l’avons dit c’est le parti et surtout lui-même qui décident (…) », a-t-il précisé tout en justifiant que « le 1er ministre a été un brillant fonctionnaire de ce pays. Il connaît bien la Côte d’ivoire et le pays profond, il a beaucoup de relations à l’extérieur et nous pensons qu’il est bon élève du PR Alassane Ouattara. Il peut donc tenir le coup. Nous le soutenons chaque jour et nous allons le faire tous les jours » .

M. Dion a effectué du 26 au 28 février 2020 une tournée politique dans plusieurs villages du Tonkpi pour pour échanger avec la population et « annoncer la vivacité du RHDP et sa victoire aux élections en octobre 2020 »

« Pour aller aux élections, il nous faut des électeurs. Nous sommes donc à l’étape des recensements et nous aidons nos militants à avoir « leurs papiers », a-t-il expliqué.

Le maire Rémi Dion qui est le délégué sous-préfectoral et communal RHDP de la région a mis sur pieds le mouvement ‘’RHDP Tonkpi rural’’, pour selon lui, palier au « déficit de communication entre les populations des villages et la Direction du parti ».

« Depuis le lancement de ce mouvement, nous avons enregistré une grande adhésion dans tous les 5 départements du Tonkpi. Nous sommes en train de finaliser l’acheminement au bureau de permanence à Sangouiné où nous avons installé un bureau d’enregistrement des comités de base dans chaque village des 5 départements du Tonpki. Les populations ont bien accueilli ce mouvement car à l’approche des élections, nos militants avaient besoin de démenti sur des faits et choses entendus. Nous sommes en tournée depuis la création », a-t-il expliqué.

