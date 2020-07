Amadou Gon Coulibaly repose au caveau familial de Korhogo

Korhogo, le 17 juillet 2020 – Le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu, le 8 juillet dernier à Abidjan, a été inhumé le 17 juillet 2020 à Korhogo dans la stricte intimité familiale.

L’ultime départ du monde des vivants du Chef du gouvernement a été précédé de la prière mortuaire à la grande mosquée, en présence du Président de la République Alassane Ouattara, de hautes personnalités nationales et sous-régionales, de sa famille biologique et de nombreuses personnes.

Au moment où le command-car des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI) transportant la dépouille sort de la grande mosquée pour prendre la direction du caveau familial, l’émotion est vive. Une dame, la soixantaine révolue, éclate en sanglots. La douleur est immense et les pleurs contagieux. Les larmes coulent sur des visages graves. Des jeunes arborant des tricots à l’effigie du défunt scandent “Merci le lion ! Merci AGC ! Korhogo te pleure”.

Depuis l’annonce de la disparition d’Amadou Gon Coulibaly, tous les témoignages concordent pour souligner, sa loyauté, sa fidélité, son courage et son engagement indiscutable pour le développement.

Décédé à la tâche, il a été élevé à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre National après l’hommage de la Nation au Palais Présidentiel.

Les cérémonies de 3ème et 7ème jours au stade municipal, dans l’après-midi, ont mis fin aux obsèques d’Amadou Gon Coulibaly.



Comments

comments