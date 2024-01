Amélioration des services sociaux de base : L’Unicef appuie l’État au profit des populations locales

L’Unicef multiplie les initiatives pour appuyer le gouvernement dans ses efforts pour améliorer les services sociaux de base des populations, à savoir l’accès à l’eau potable, l’employabilité des jeunes, la santé, la nutrition et l’éducation.

Dans cette dynamique, l’institution onusienne, dans un communiqué rendu public le lundi 29 janvier 2024, fait don de matériel informatique de visioconférence d’une valeur de 34 millions de FCfa pour renforcer la coordination locale avec les préfectures de Ferkessédougou, Ouangolodougou, Bouna et Tehini. La remise de l’équipement avait été effectuée par le Représentant résident de l’Unicef en Côte d’Ivoire, Jean-François Basse.

Pour Jean-François Basse, « l’Unicef en Côte d’Ivoire travaille en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables ». Yewe Paulin, Conseiller chargé de la défense et de la sécurité à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, renchérit : « Nous sommes satisfaits de la synergie d’action entre l’Unicef et le gouvernement ivoirien contribuant à garantir un environnement sain et protecteur pour les communautés. Nous devons mutualiser nos interventions afin d’approfondir les changements structurels pour le bien-être des populations ivoiriennes ».

Cette remise de don résulte d’une initiative qui a été lancée en 2023, et qui a pour objectif de renforcer la résilience dans le Tchologo et le Bounkani. Le projet dans son ensemble s’inscrit bien dans le cadre d’un vaste programme conjoint du Système des Nations unies, coordonné par le Bureau du Coordonnateur résident, l’Unicef et neuf autres agences. Il mobilise déjà, selon notre source, 23 millions de dollars, soit 13 924 328 800 de FCfa, sur un budget prévisionnel de 90 millions de dollars.

Diverses autres activités depuis juin 2023, au profit des populations locales

Ainsi, outre le don de matériel informatique, diverses autres activités ont été menées depuis juin 2023, au profit des populations locales. Ce Programme a permis la prestation de services gratuits en santé de la reproduction, planification familiale et Vih pour plus de 2 000 personnes. A Bouna, l’hôpital général a vu son personnel médical renforcé. Près de 1 000 femmes ont eu un accès accru à des produits de contraception moderne. Les districts sanitaires du Bounkani et du Tchologo ont amélioré leur mobilité avec l’acquisition de 6 véhicules 4×4 et de 64 motos. Octroyés dans le cadre de l’implémentation dudit Programme.

« Le secteur de la nutrition a également été un axe majeur d’intervention, avec la supplémentation en Vitamine A de 22 905 enfants. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, plus de 15 500 personnes ont maintenant accès à des services d’eau potable, et deux sous-préfectures ont mis fin à la défécation à l’air libre. Trois nouveaux forages, la construction de 17 blocs de 64 latrines, et le remplacement de 12 pompes à motricité humaine ont amélioré l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires », stipule la note.

Au niveau, des actions ont été menées pour les populations. Ainsi douze nouvelles salles de classes ont été construites et équipées. En plus, des kits d’apprentissage ont été distribués à environ 25 000 enfants. Pour permettre aux enfants de s’alimenter normalement, 17 groupements de femmes ont été mobilisés autour des cantines scolaires.

Près de 200 000 personnes sensibilisées au civisme

Le renforcer la protection des enfants a été également au cœur des différents projets mis en œuvre. Cela s’est traduit par l’installation de 37 Comités de protection enfant. Ces Comités équipés en matériel informatique et de bureau. Bien plus, 50 acteurs frontaliers locaux, 57 Autorités administratives locales, et 521 personnes ont bénéficié d’une formation sur les principes de l’État de droit. Le Programme n’a pas oublié les femmes, les adolescents ainsi que les jeunes. A ce sujet, il faut surtout relever la sensibilisation de 189,000 personnes au civisme et le renforcement des capacités pour près de 220 jeunes filles vulnérables.

« En situation d’urgence, le programme a fourni une assistance financière à plus de 8,700 personnes relocalisées, vacciné plus de 83,000 enfants contre la rougeole, fourni des kits médicaux d’urgence et construit 40 abris-classes temporaires », mentionne notre source.