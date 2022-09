Retour gagnant pour Seko Fofana en sélection après un match XXL du milieu ivoirien.

Très attendu de part et d’autres le sélectionneur a fait le choix de titulariser le joueur de Lens, il a avalé le milieu de terrain et nous a sorti du Yaya Touré avec un beau but qui a envoyé le gardien togolais à l’infirmerie, 2-1 pour la Côte d’Ivoire contre le Togo.

Après une offensive de Zaha provoquant un penalty Kessié Yannick a pu doubler la mise de voir le Togo réduire le score.

Melv

