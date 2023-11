Amnesty International dénonce la gestion des crises par les occidentaux

Face aux souffrances des Ukrainiens et des populations de Gaza, le bloc occidental adopterait un langage différent

Une ”politique de deux poids deux mesures”, c’est ainsi que la secrétaire générale d’Amnesty International a qualifié vendredi, la gestion des conflits internationaux par le bloc occidental.

Alors qu’elle s’exprimait à Paris lors d’un Forum sur la paix, Agnès Callamard a considéré cette attitude comme une menace pour les droits de l’homme.

“Le bloc occidental exige que nous nous précipitions tous à la défense de l’Ukraine comme il se doit, parce que l’Ukraine a été agressée par la Russie et qu’il y a des souffrances incroyables en Ukraine, et en même temps il nous dit de ne pas agir face aux bombardements multiples et aux souffrances absolues de la population de Gaza. Le double standard de ces gouvernements, est pour moi la plus grande menace pour les droits de l’homme en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Le Forum de Paris sur la paix, est un événement annuel basé sur la recherche du dialogue concernant des questions tels que le changement climatique, l’exposition des enfants à la violence en ligne et les menaces qui pèsent sur les droits de l’homme.