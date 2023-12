Ancien entraîneur de l’Asec et des Etalons : Saboteur est décédé

Le football burkinabè est en deuil. Il a perdu l’un de ses illustres techniciens. Drissa Traoré Malo dit Saboteur a tiré sa révérence le dimanche 3 décembre 2023, au Burkina Faso, à l’âge de 80 ans, des suites d’une maladie.

Une nouvelle qui touche également les sportifs ivoiriens et particulièrement ceux de l’Asec Mimosas puisqu’il a été ancien entraîneur des Jaune et à noir à deux reprises. D’abord, lors de la saison 1986-1987 et la deuxième fois en 2001-2002 où il a gagné le titre de champion de Côte d’Ivoire.

En sélection, le technicien burkinabè a dirigé les Étalons A et B. Son nom restera gravé dans les annales du football burkinabè pour avoir été le premier entraîneur à qualifier les Étalons pour une phase finale de Can, en 1996.

Il faut rappeler que l’entraîneur très caractériel, Drissa Traoré, était titulaire d’un doctorat en droit, option criminologie, obtenu à l’Université de Montpellier.