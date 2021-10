Andre Silver Konan : “Si j’étais Pascal Affi N’Guessan, je dissoudrais le Front populaire ivoirien (FPI) et créerais mon propre parti politique”

Le journaliste André Silver Konan s’est enfin prononcé sur le cas Pascal Affi N’guessan. Pour Silver, Affi garderait plus de notoriété que s’il dissous le FPI dont il est président pour en créer un nouveau parti.

“Si j’étais Pascal Affi N’Guessan, je dissoudrais le Front populaire ivoirien (FPI) et créerais mon propre parti politique. Ce serait la fin de l’histoire de ce parti et tout le monde serait content d’ouvrir une nouvelle page politique.”

” En fait, maintenir le FPI ne sert à rien à Pascal Affi N’Guessan. D’abord parce que ceux qui voulaient suivre Laurent Gbagbo au PPA-CI sont partis et ne sont pas forcément attachés au nom. Ensuite parce que ceux qui sont restés ne sont pas restés parce que c’est le FPI, mais parce qu’ils sont attachés aux idéaux défendus par Affi. Dans les deux cas, je ne vois pas en quoi conserver le nom d’un outil politique que je n’ai pas fondé et que je traînerais comme un boulet, parce qu’il continue d’être marqué par l’empreinte de ses fondateurs ; me serait vraiment utile,” a-t-il ajouté.

“Bref. Je ne suis pas Pascal Affi N’Guessan,” pour laisser libre choix au président du FPI.

