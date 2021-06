Anniversaire de Gbagbo : directeur de cabinet ” Simone Ehivet n’a pas été associée”

Laurent Koudou Gbagbo soufflait sa 76ème bougie, hier, lundi 31 mai 2021. Pour l’occasion, tous les militants et sympathisants de son parti, le Front Populaire Ivoirien (FPI) avec à sa tête son secrétaire général, Assoa Adou, étaient réunis à un espace, dans le quartier huppé de la Riviera Palmeraie avec pour objectif de rendre hommage à l’ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen. Un anniversaire loin de sa famille, loin de ses proches, loin de ses amis, loin de la terre de ses ancêtres, fêté avec la manière. Mais surtout, un anniversaire au cours duquel, Assoa Adou, a annoncé le retour du Woody pour le jeudi 17 juin prochain sous des chants, des cris de joies et des pas de danses : « Le 17 juin, Laurent Gbagbo foulera le sol de ses ancêtres, la Côte d’Ivoire », a-t-il lancé.

Si la fête a été belle, un fait, et non le moindre n’est pas passé inaperçu lors de cette cérémonie. C’est l’absence de son épouse, Simone Ehivet Gbagbo d’autant plus que l’ancienne Première Dame de Côte d’Ivoire, en ce jour d’anniversaire de son époux, n’a daigné souhaiter publiquement joyeux anniversaire sur sa page officielle facebook comme à l’accoutumée. Joint par la rédaction, car soucieux de comprendre la raison de l’absence de celle qui est affectueusement appelée “O’man Nationale” ou encore “la Mama”, son directeur de cabinet, Corentin Akpa a été bref et précis : sa patronne n’a pas été invitée, le cabinet qu’il dirige n’a pas été contacté.

« Madame Simone Ehivet Gbagbo a-t-elle été invitée à prendre part à la célébration de l’anniversaire de son époux, tenue ce lundi 31 mai 2021, à l’espace Triangle ? Le cabinet que vous dirigez a-t-il été saisi ? Étant donné que son absence a été constatée » avons-nous demandé. « La réponse est non à toutes vos questions» a-t-il réagi.

Voici qui est donc claire sur la raison de l’absence de l’ex Première Dame de Côte d’Ivoire à la célébration de l’anniversaire de son époux.

Yannick_LAHOUA

