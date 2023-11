Approvisionnement du marché: Plus de 36 000 tonnes de sucre avant fin novembre

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Diarrassouba Souleymane, a rassuré les populations de la disponibilité du sucre sur le marché et du retour à la normale de l’approvisionnement régulier du marché sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué en date du 16 novembre, le représentant du gouvernement a annoncé qu’au total, plus de 36 000 tonnes de sucre seront disponibles au cours du mois de novembre, afin de couvrir les besoins de 27 000 tonnes des populations.

Il a, par ailleurs, ajouté que les prix restent, à ce jour, inchangés. « Le ministère porte à la connaissance des opérateurs économiques et des populations qu’en concertation avec les industries sucrières, la campagne 2023-2024 a été lancée, depuis le 22 octobre, avec une prévision de production de plus de 22 900 tonnes de sucre pour novembre auxquelles s’ajoute l’importation de plus de 13 500 tonnes de sucre », a-t-il expliqué.

Le ministre a invité les populations à dénoncer tout cas de non respect des prix via l’application « Contrôle citoyen » ou le « 1 343 ». Diarrassouba Souleymane a prévenu que les équipes de contrôle du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain, en vue de sanctionner les pratiques spéculatives de rétention des stocks de sucre et d’augmentation injustifiée des prix de vente aux ménages.

Pour rappel, depuis quelques semaines, la Côte d’Ivoire est confrontée à une pénurie de sucre sur le marché. Ce qui a occasionné une flambée des prix et le non-respect du prix homologué.