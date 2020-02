Après la diffusion d’une note confidentielle citant Ouattara le père de la rébellion: la surprenante réaction de Soro

La rébellion armée qui a endeuillé la Côte d’Ivoire de septembre 2002 à Avril 2011 livre peu à peu ses secrets sur la place publique. Pour ce qui est un secret de polichinelle pour de nombreux ivoiriens, les langues se délient. Pour la première fois, en fin d’année 2019, Guillaume Soro imputait ouvertement la rébellion de 2002 à Alassane Ouattara : « …En ce qui concerne l’accusation fallacieuse de déstabilisation qui reposerait sur un enregistrement audio, Monsieur Guillaume Kigbafori Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu’il reconnait une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002 pour le compte de l’actuel président de la république, Monsieur Alassane Dramane Ouattara… ».

“La seule possibilité de « renverser » GBAGBO passe par des électionsé

Ce jour, une note confidentielle au sujet de cette crise a été diffusée. Reprise par le journaliste Serge Bilé, ce dernier écrit : « Pour celles et ceux qui cherchent la vérité sur la crise ivoirienne, voici un document confidentiel défense qui vaut son pesant d’or. En novembre 2004, alors que le pays est coupé en deux, à la suite d’une rébellion, le Chef d’état-Major des armées françaises écrit ceci au président CHIRAC: « Concernant le processus de Désarmement – Démobilisation – Réinsertion (DDR), il semble de plus en plus clair que le blocage actuel relève de SORO, inspiré par OUATTARA. Il conviendrait de tenir aux deux intéressés un langage politique convainquant, en soulignant que la seule possibilité de « renverser » GBAGBO passe par des élections. Serge Degallaix, conseiller diplomatique du Premier ministre, qui connaît bien OUATTARA, pourrait passer directement ce message à l’intéressé, en lui demandant de le répercuter à SORO. Acceptez-vous ces propositions ? ». La réaction de Guillaume suite à cette diffusion ne s’est pas faite attendre.

Guillaume Soro : « C’est très intéressant… »

Guillaume Soro a longtemps porté la responsabilité de la rébellion armée. Le fardeau devient de plus en plus lourd pour lui, surtout que cette étiquette le discrédite aux yeux de l’opinion. Lors de sa dernière sortie face à la presse française, il a enfoncé le clou : « J’ai fait la rébellion pour le compte d’Alassane Ouattara… ». Alors dans la note confidentielle diffusée ce jour, l’on apprend : « …Il semble de plus en plus clair que le blocage actuel relève de SORO, inspiré par OUATTARA… ». Guillaume Soro ne perd donc pas une seconde. Il retweete la publication et écrit : « C’est très intéressant ceci. Petit à petit, on saura. Tous ces documents enrichiront mes mémoires… ». Sans commentaire.

Fac Simulé de la note confidentielle signée du Général Georgellin adressée à Jacques Chirac

