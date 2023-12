Après le retrait du Mali, du Niger et du Burkina, le G5 Sahel bientôt dissout ?

Le G5 Sahel survivra-t-il au départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso ? L’alliance créée en 2004 est à un tournant décisif de son histoire.

G5 Sahel : La Mauritanie et le Tchad prennent acte du retrait du Mali, Burkina et Niger

C’est le Mali qui a donné le ton. En mai 2022, le gouvernement de transition avait décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la Force conjointe. Il accusait aussi l’organisation de perdre son autonomie. Un an plus tard, précisément en décembre 2023, « en toute souveraineté », le Burkina Faso et le Niger ont emboité le pas au Mali. Ces deux États reprochaient au G5 Sahel de pzinze à atteindre ses objectifs.

« Pire, les ambitions légitimes de nos États, à faire de l’espace du G5 Sahel une zone de sécurité et de développement sont contrariées par des lourdeurs institutionnelles, des pesanteurs d’un autre âge qui achèvent de nous convaincre que la voie de l’indépendance et de la dignité sur laquelle nous sommes aujourd’hui engagés, est contraire à la participation au G5 Sahel dans sa forme actuelle », ont indiqué le Burkina Faso et le Niger dans un communiqué.

Le G5 Sahel est dorénavant composé de la Mauritanie et du Tchad. Tout en prenant acte et respectant « la décision souveraine » du Burkina et du Mali, les deux pays entendent mettre « en oeuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant création du G5 Sahel notamment en son article 20 » qui stipule que « le G5 Sahel peut être dissous à la demande d’au moins trois États membres »

La Mauritanie et le Tchad « entendent poursuivre leurs efforts, avec tous les pays du Sahel, pour relever les défis auxquels la région est confrontée ».