Après le séisme d’Al Haouz, les experts insistent sur l’importance de renforcer la médecine d’urgence

Le récent tremblement de terre qui a secoué le Maroc a radicalement redéfini les priorités et les défis auxquels notre pays et ses intervenants sont confrontés, d’autant plus que le Royaume se prépare à accueillir d’importants événements tels que la CAN 2025 et la Coupe du Monde en 2030.

Dans le domaine de la santé, la catastrophe naturelle qui a touché la région d’Al Haouz et les deux événements sportifs majeurs prévus au Maroc ont été au cœur de la septième édition de la Conférence sur la médecine d’urgence, qui a débuté mardi à Rabat et se déroulera sur trois jours.

Dans ce contexte, Ahmed Ghassan Adib, président de l’Association marocaine de médecine d’urgence, a souligné que cette conférence offre une opportunité de présenter des analyses et des plaidoyers en faveur de l’amélioration du secteur des urgences au Maroc.

« Par exemple, malgré une réponse excellente lors du séisme, il existe des aspects que nous pouvons encore améliorer« , a-t-il estimé.

Lors d’une entrevue avec Hespress, Adib a annoncé que la Conférence sur la médecine d’urgence déboucherait sur les premières recommandations marocaines en matière de gestion des catastrophes naturelles de toutes sortes. Il a souligné l’importance de ces recommandations scientifiques, qui seront discutées avec des experts marocains et internationaux pour mieux gérer diverses situations de catastrophes naturelles, dispenser les premiers secours et transporter les patients, ainsi que pour préparer des hôpitaux de campagne et gérer les cas médicaux en fonction de leur nature. Il a ajouté que ces recommandations seront bénéfiques non seulement pour le Maroc, mais aussi pour d’autres pays du monde.

De son côté, le Dr Hamza El Hamzaoui, médecin réanimateur aux urgences de l’hôpital Ibn Sina de Rabat, a indiqué Hespress que la septième conférence internationale sur la médecine d’urgence organisée par l’Association marocaine de médecine d’urgence déboucherait sur des recommandations entièrement marocaines pour faire face aux catastrophes naturelles après le séisme d’Al-Haouz. Il a souligné que notre pays a montré sa résilience face au tremblement de terre, et que ces recommandations visent à mieux se préparer pour de telles situations.

Parmi les mesures préconisées, El Hamzaoui a cité la nécessité de préparer des équipes médicales avant même d’arriver à l’hôpital, ainsi que l’importance de prodiguer des soins d’urgence aux patients sur le site de la catastrophe une fois que la moitié des procédures d’urgence ont été effectuées, ce qui améliore considérablement les chances de guérison.

Il a également souligné que la conférence aborderait l’avenir de la médecine d’urgence au Maroc, en particulier en vue de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, en mettant en avant la nécessité d’une préparation médicale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des hôpitaux, et dans les services d’urgence. Il a également insisté sur l’importance de la collaboration entre toutes les spécialités médicales, car chaque spécialité présente des urgences de gravité variable.

Pour sa part, le Dr Bachira Armel, spécialiste en médecine d’urgence et en gestion des catastrophes, a mis en avant l’importance de formuler des recommandations pour faire face aux catastrophes naturelles, en insistant sur l’importance des premiers secours avant l’arrivée à l’hôpital et sur la nécessité de connaître les bonnes pratiques en situations d’urgence.

Elle a confié à Hespress que « la médecine d’urgence progresse dans notre pays« , soulignant que des étudiants se spécialisent désormais dans ce domaine et que des postes de spécialisation en médecine d’urgence et en gestion des catastrophes ont été ouverts dans plusieurs universités marocaines. Dans ce sens, elle a appelé à « augmenter le nombre d’étudiants en médecine d’urgence dont notre pays a besoin, car ils représentent la vitrine de la médecine au Maroc« .