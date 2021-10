Après sa libération Serge Koffi le drone reprend ses activités

Nombreux sont ceux qui se posaient la question de savoir si Serge Koffi le drone pourra-t-il reprendre ses activités après sa sortie de prison et d’autant plus que son identité est officiellement connue. Le concerné fait des précisions quant à son retour sur les réseaux sociaux dans le domaine qu’il maîtrise le mieux, celui de Cyberactiviste

C’est à travers une information relayée ce samedi 16 octobre 2021 sur sa page Facebook Serge coffi De Diasson 2, que le jeune cyberactiviste pro-Gbagbo, Yapo Ebiba Fiacre dit Serge Koffi le drone a confié reprendre du service.

” Bonjour à tous et à toutes. Voici plus de 15 mois que ce profil s’est tu, dans le silence qui a suivi mon arrestation. Quand il fait nuit, il finit par faire jour. Je m’étais positionné sur un nouveau profil en attend de récupérer celui que tout le monde connaissait. Par la grâce de Dieu, depuis ce jour, c’est chose faite. Le profil est enfin opérationnel. Merci à tous et à toutes pour vos prières et vos différents soutiens. Le mari de Nathalie est dans la place et à la barre. Dès cette heure, déploiement dans le ciel pour couverture sur zone de l’information ” a martelé Serge Koffi le drone.

Arrêté le 7 mai 2020, sorti de prison depuis le 6 août dernier, Serge Koffi le drone se remet progressivement des terribles moments passés au blindé du bâtiment C de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA).

En attendant la sortie de son livre qui met en exergue son vécu tout au long de son incarcération, notre cyberactiviste pro-Gbagbo lance déjà des informations sur le congrès constitutif du président Laurent Gbagbo qui a lieu à Sofitel hôtel ivoire ce samedi.

Buzzinfo

Comments

comments