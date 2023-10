Après sa reconduction : La reconnaissance de Myss Belmonde Dogo au Chef de l’Etat et au 1er ministre

“Infinie gratitude au Président de la République SEM Alassane Ouattara et au Premier Ministre Robert Beugré Mambé pour ma reconduction dans l’équipe gouvernementale. Cela réactive en moi l’engagement à mettre tout en œuvre pour poursuivre la mission vu les enjeux de mon nouveau portefeuille ministériel qu’est la Cohésion Nationale, la #Solidarité et la Lutte contre la Pauvreté. Merci à vous tous, collaborateurs, proches, connaissances et anonymes qui ne cessez de me démontrer votre soutien indéfectible. C’est ensemble que nous pouvons répondre aux attentes de nos populations conformément à la vision d’une Côte d’Ivoire Solidaire, vœu cher du Chef de l’Etat”, écrit la Ministre Myss Belmonde Dogo sur sa page officielle Facebook.