après un moment de pause, Jonathan Morrison relance ses activités

Jonathan Morrison fait son retour avec une série d’activités excitantes orchestrées par sa structure, TREIIZE.

Le dynamique entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, est à la tête de TREIIZE depuis plusieurs années. Après avoir lancé avec succès deux éditions de la compétition sportive de maracana, 1XBet CAM Tchin-Tchin, il a récemment réorienté ses efforts suite à des différends de propriété intellectuelle avec le CITT.Malgré les obstacles, Morrison reste résolu à progresser et a dévoilé lors d’une conférence de presse peu conventionnelle le 14 mars dans les locaux de TREIIZE, surnommés « La Maison Noire » par la porte-parole, Rita Josée Sery, les multiples facettes de son entreprise. Cela inclut des domaines tels que le sport, la recherche et développement axée sur la technologie pour améliorer la qualité de vie, la production audiovisuelle de haut niveau et une agence de communication internationale.

Par ailleurs, la porte-parole a révélé les événements phares à venir, commençant ce week-end avec le concours Miss TREIIZE mettant en compétition les jeunes femmes les plus élégantes de Côte d’Ivoire. Ensuite, le TREIIZE Music Karaoké mettra en lumière de jeunes talents, culminant lors de la cérémonie de clôture annuelle « Hall of Fame », accompagnée de remises de prix honorant les personnalités influentes du pays.