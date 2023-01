Arabie Saoudite: Cristiano pose ses valises

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, couramment appelé Cristiano Ronaldo ou Ronaldo et surnommé CR7, né le 5 février 1985 à Funchal, est un footballeur international portugais qui évolue au poste d’attaquant à Al-Nassr FC.

Hier le portugais a été présenté officiellement et a été en contact avec ses coéquipiers. Répondant à la question des journaliste il a dit:

« Je me sens bien, je suis si fier d’avoir pris cette grande décision dans ma vie. Mon travail est fini en Europe, j’ai joué dans les plus grands clubs en Europe. Maintenant, c’est un challenge et je suis heureux qu’Al-Nassr m’ait donné cette opportunité. Pas que pour le football, mais pour les futures générations. C’est un challenge, mais je suis ravi. Ma famille est heureuse aussi. Quand j’ai pris la décision, ma famille et mes enfants m’ont soutenu. L’accueil d’hier était incroyable », a-t-il déclaré, avant d’expliquer son choix.

Le grand moment pour tous les fans d’Al-Nassr est donc arrivé. Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté comme l’un des leurs au Mrsool Park.

Melv

Comments

comments