Arbitrage FIFA 2022: Konan Akissi Natacha Et Ettien Eba Médard Intègrent La Liste Des Arbitres FIFA

Konan Akissi Natacha et Ettien Eba Médard viennent d’intégrer le cercle fermé des Arbitres internationaux FIFA. Ils s’ajoutent à la liste 21 Arbitres FIFA de la Côte d’Ivoire. Ils ont reçu leurs insignes des mains de la Présidente du Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (CN-FIF), Mme Mariam Dao Gabala et de Me Abé Adou Simon (membre du CN-FIF), le mardi 22 février 2022 au siège de la Fédération.

Konan Akissi Natach et Ettien Eba Médard sont désormais dans la cour des grands. Ils vont officier les matches en qualité d’Arbitre international. Ils ont reçu leurs insignes les distinguant à ce titre. Ces insignes sont composés de deux cartons jaune et rouge, deux macaron Fair Play, trois macarons FIFA, un livret intégrité FIFA et deux pinces. Comme ces deux “newcommer”, les 21 autres Arbitres ont également reçu leurs insignes pour le compte de l’année 2022.

Bien avant la remise de ces insignes, les Arbitres ont profité de l’occasion pour faire connaitre au CN-FIF les difficultés qu’ils rencontrent dans l’accomplissement de leur travail. Ces difficultés sont substantiellement d’ordre matériel et de renforcement de capacité. Ce qui entachent leur progression au plan national et continental.

On note, entre autres, l’absence de Kit oreillette, de drapeau d’arbitrage électronique, de spray d’arbitrage temporaire coup franc. Les Arbitres internationaux ont également indiqué qu’ils ne bénéficient pas aussi de suivi médical.

Un exposé qui n’a pas laissé insensible la Présidente du CN-FIF bien qu’elle ait déploré l’absence des Arbitres ivoiriens à la dernière CAN au Cameroun.

En réponse à certains points soulevés, Mme Mariam Dao Gabala a indiqué que la Fédération fera l’effort de les soutenir sur le plan matériel, du lobbying et du renforcement des capacités. Notamment avec l’accord liant la FIF à la Fédération d’Arabie Saoudite de Football.

« On fera ce qui est en notre pouvoir pour vous soutenir. Nous allons faire le nécessaire pour que vous puissiez aller de l’avant. Ce sera un début et à nos successeurs de poursuivre ».

Par ailleurs, Sinko Bienvenu, Président des Arbitres internationaux de Côte d’Ivoire, a remis un sifflet et deux cartons jaune et rouge à la Présidente du CN-FIF pour les efforts entrepris en vue d’assainir le milieu des Arbitres.

Liste des Arbitres internationaux de Côte d’Ivoire 2022

BIRO KOUASSI (CRA Abidjan)

KORE ZOMADRE SONIA (CRA Abidjan)

KPAN CLEMENT FRANKLIN (CRA Bouaké)

MIESSAN ALLOU FRANCK ERIC (Bonoua)

SINKO BIENVENU (CRA Grand Lahou)

SORO TUONIFERE (CRA Yamoussoukro)

TRAORE IBRAHIM KALILOU (CRA Bouaké)

VLEI PATRICK PHILIPP TANGUY (CRA Bingerville)

ADIOUMAN KOABENAN PROSPER (CRA Bongouanou)

AGUIE HERMANN ARTHUR MELAINE (CRA Abidjan)

AKOUA KOSSONOUX DENISE (CRA Abidjan)

APPIA NDEKO EDWIGE (CRA Divo)

BAMBA KALILOU (CRA Dabou)

ETTIEN EBA MEDARD (CRA Korhogo)

KANGAH KOUAME GABRIEL (CRA San Pedro)

NGOH ADOU HERMANN DESIRE (CRA Abidjan)

NOUHO OUATTARA (CRA Abidjan)

TA LOU DJENAN PRISCA DANIELLE (CRA Bingerville)

ADJOUMANI DESIRE (CRA Bingerville)

KOUAME ABEL JUNIOR (CRA Abidjan)

TOPPED DOMINIQUE (CRA Bonoua)

GNAGBO BENSON LUTHER (CRA Bassam)

KONAN AKISSI NATACHA (CRA San Pedro)

