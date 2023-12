Arbre de Noël : La Fondation Repsci offre des cadeaux à 600 enfants vulnérables d’Azaguié

La Fondation Relais enfants-parents solidarité en Côte d’Ivoire (Repsci) démontre son engagement social en faveur des populations défavorisées de Côte d’Ivoire.

Le 17 décembre 2023, cette structure a organisé un arbre de Noël pour les enfants de familles modestes ou de parents en prison, les orphelins et les enfants en situation de rue de la commune d’Azaguié.

« Aujourd’hui, nos cœurs résonnent d’une profonde compassion. Nous donnons vie à un sapin de Noël plein de générosité. Cet événement transcende la douleur. Il est destiné à tous ces enfants vulnérables. Que ce sapin devienne le symbole vivant de notre solidarité. Que notre générosité dissipe toute ombre de souffrance dans la vie de chaque enfant et que cette souffrance soit remplacée par la chaleur et l’amour », a déclaré Karol Clarice Tchatat, fondatrice de la Repsci.

Ce sont au total 600 enfants dont l’âge varie entre 1 et 10 ans qui ont participé à l’arbre de Noël. Ils sont venus de tous les quartiers d’Azaguié. Ils ont reçu chacun une collation et un cadeau des mains de Karol Clarice Tchatat, du directeur exécutif de la fondation, Mohamed Haïdara et du 2e adjoint au maire, Ambroise Ekissi.