ARCHIBAT 2023 : Le CNOA et les industriels du bâtiment prônent l’expertise locale

Le Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) de Côte d’Ivoire et les industriels du bâtiment ont préconisé samedi 16 décembre 2023, au terme de la 9ème édition du Salon de l’architecture et du bâtiment (ARCHIBAT 2023) l’usage de matériaux de qualité trouvés localement non agressifs de l’environnement et du milieu de vie dans les constructions.

Rendant les recommandations du salon, le président du CNAO, Joseph Amon, a précisé qu’il s’agit de trouver les meilleurs synergies et mécanismes pour bâtir de façon efficiente avec une obligation de résultats pour rendre nos espaces de vie durables par la prise en compte de la dimension sociale, travailler les savoir-faire locaux pour capitaliser les avantages, chercher des solutions concrètes au niveau local qui seront une solution pour le monde.

Les experts du bâtiment ont pris l’engagement de trouver des solutions à la problématisation de l’acceptation de matériaux locaux par la société à travers les leviers qualité, coût et délai.

A ce titre, les architectes et tous les professionnels du bâtiment et de la ville ont été invités à participer à la création d’un nouveau modèle de ville en procédant à un changement de paradigme au niveau des projets de développement urbain et de construire une approche pragmatique d’une architecture durable orientée vers l’acceptation de l’architecture bioclimatique et vers l’action.

«Il est temps d’agir, nous ne pourrons plus dire que la question de la durabilité relève d’une autre ère », a préconisé M.Amon rassurant que les professionnels du cadre bâti sont mobilisés aux côtés du gouvernement dans l’amélioration de la qualité de vie des concitoyens.

Les professionnels du cadre bâti (architectes, urbanistes, géographes, spécialistes en bâtiments verts et intelligents, experts en développement durable, paysagistes, industriels du bâtiment, les présidents et représentants des ordres des architectes et élus locaux) de plusieurs pays se sont réunis du 12 au 16 décembre 2023, au parc des expositions d’Abidjan, à l’occasion de l’ARCHIBAT 2023.

Le directeur général d’Axes Marketing, Ismaël Boga-N’Guessan a exprimé sa gratitude aux exposants, participants et visiteurs pour leur mobilisation.

Il a relevé que l’objectif pour les entreprises était de présenter leurs produits, services et savoir-faire à la pointe de la technologie et innovants. Et pour les autres, découvrir, s’informer, prendre des contacts, faire des affaires, etc.

«Notre objectif, c’est de contribuer modestement à la création d’un écosystème favorable aux acteurs du cadre bâti, qui intègre désormais la problématique du développement durable mais aussi de l’intégration des produits locaux dans l’industrie du bâtiment », s’est-il réjoui.

Au nom du ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le directeur de cabinet, Alexandre Kouamé a promis que les recommandations seront transmises au gouvernement pour leur mise en œuvre.

Les meilleurs stands et plusieurs pionniers du secteur de l’architecture ont été primés au terme de la 9ème édition de l’Archibat qui se tient du 12 au 16 décembre 2023 au parc des expositions sur la route de l’aéroport d’Abidjan.

Ce salon a été organisé par le CNOA en partenariat avec Axes Marketing.