Armée de terre : 610 orphelins et une centaine de veuves reçoivent des kits scolaires et dons en vivre

L’Association des épouses des militaires de Côte d’Ivoire (Aemci) a fait une donation au profit des veuves et orphelins des militaires de l’armée de terre tombés sur le champ d’honneur.

Le Général de division Dem Aly Justin, Chef d’Etat-major de l’Armée de terre

Cette remise parrainée par Mme Touré Natacha, présidente nationale de l’Aemci, s’est déroulée, le 04 octobre 2023, à l’ancien camp d’Akouédo en présence du Général de division Dem Aly Justin, Chef d’Etat-major de l’Armée de terre (Cemat). « Ce sont au total 610 orphelins et une centaine de veuves qui ont bénéficié de cette gratification qui allègera ces familles surtout en cette période difficile de la rentrée scolaire », rapporte une note d’information du Bureau d’information et de presse de l’armée (Bipa).

Le don était composé de sacs de riz, de bidons d’huiles, de pâtes alimentaires, de concentrés de tomates, de cartons de sucre et des kits scolaires pour les élèves du primaire et du secondaire. Soit un don d’un montant total de 14.700.000 FCFA à repartir entre les veuves et orphelins des militaires de l’armée de terre tombés sur le champ d’honneur.

Le hiérarchie militaire a pris part à cette cérémonie

Mme Touré Natacha, présidente nationale de l’Aemci, par ailleurs, marraine de la cérémonie s’est dite profondément touchée par la résilience, la dignité et la détermination à affronter les épreuves de la vie, de ces femmes courageuses et ces enfants. « Nous nous réunissons pour leur apporter un soutien concret, un geste d’amour et de solidarité, qui leur rappellera qu’ils ne sont pas seuls dans leur vie », a indiqué d’entrée la présidente nationale de l’Aemci.

Sur le sens de ce don, la présidente de la faitière de l’amicale des épouses des militaires a expliqué que ces kits scolaires contribueront à donner aux enfants de ces familles, les outils nécessaires pour continuer d’aller à l’école et poursuivre leurs rêves. « L’éducation est une arme puissante qui leur permettra d’accéder à de nouvelles opportunités et de se réaliser pleinement. Mais notre soutien ne s’arrête pas là », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, l’épouse du Général de brigade Touré Hervé Pélikan a exprimé sa compassion envers ces veuves et orphelins. « Sachez que vous n’êtes pas seuls dans ce chemin difficile. La nation toute entière vous soutient et vous accompagne ».

Mais bien avant, au nom des veuves, Mme Coulibaly, présidente des veuves des épouses des militaires de l’armée de terre a rendu un vibrant hommage au Chef d’Etat-major de l’Armée de terre, le Général de division Dem Aly Justin et l’association des épouses de militaires pour sa générosité et son engagement en faveurs des veuves et des orphelins de l’armée de terre.

L’enfant Guokou Opely au nom des orphelins a témoigné sa gratitude à cet élan de solidarité. « Nous pouvons continuer d’aller à l’école grâce à des personnes comme vous afin d’atteindre nos objectifs et ne plus souffrir en tant qu’orphelins. Puisse Dieu vous le rendre au centuple », a-t-il déclaré.