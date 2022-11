Arménie-Azerbaïdjan : Macron et Aliev veulent «maintenir une étroite coordination»

Le président français Emmanuel Macron a eu samedi un échange téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev, à l’issue duquel les deux dirigeants ont souhaité «maintenir une étroite coordination», a rapporté l’Élysée dans un communiqué.La présidence française précise qu’Emmanuel Macron s’entretiendra également avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian en marge du sommet de la Francophonie à Djerba le 19 novembre.L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont tenu des discussions lundi à Washington sous l’égide des États-Unis, quelques heures après de nouveaux bombardements frontaliers dans un conflit qui a fait des centaines de morts ces derniers mois.

Emmanuel Macron et Ilham Aliev ont «souhaité maintenir une étroite coordination dans le sillage du sommet de Prague», qui avait réuni le 6 octobre, en marge de la première réunion de la Communauté politique européenne, le président Aliev et le Premier ministre Pachinian, selon l’Élysée.Emmanuel Macron a «salué l’effet stabilisateur de la mission civile de l’Union européenne le long de la frontière avec l’Azerbaïdjan», dont le déploiement avait été décidé lors du sommet de Prague, et a réaffirmé «la pleine disposition de la France à accompagner le processus de normalisation des relations entre les deux pays, et à œuvrer pour une solution politique dans la région qui permette à la paix de s’installer durablement», a ajouté la présidence française.

Avec AFP

