Arnold Schwarzenegger attribue sa forme physique à la méditation

Arnold Schwarzenegger attribue à la méditation le mérite d’avoir amélioré sa santé mentale et physique.

La légende de ‘Terminator’ médite quotidiennement depuis les années 1970 et estime que cette pratique l’a « beaucoup aidé » dans ses efforts pour rester en forme.

Arnie, 75 ans, a déclaré à Tudum : « J’ai commencé à méditer lorsque j’ai eu l’impression que trop de choses s’enchaînaient et que j’étais débordé et frénétique. J’ai réalisé qu’en méditation, il faut vraiment se concentrer sur le fait de ne penser à rien. Cela vous aide à mettre les stores, à ne rien voir et à ne prêter attention à rien, sauf à une chose à la fois. »

La star hollywoodienne joue pour la première fois dans une série télévisée en tant qu’agent de la CIA dans la série Netflix ‘FUBAR’ et a révélé qu’il avait travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de cascadeurs pour s’assurer qu’il pourrait jouer les scènes où il est suspendu à l’envers à bord d’un train et impliqué dans des courses-poursuites à grande vitesse.

Il a expliqué : « Ce que je fais toujours, c’est devenir ami avec l’équipe de cascadeurs parce qu’ils vont vous sauver la mise. Ils vont vraiment s’assurer que vous avez l’air en forme, que vous pouvez faire les cascades vraiment bien et que vous restez en sécurité. »

Arnie s’entraîne toujours dur pour les cascades qu’il doit exécuter et se prépare minutieusement pour que cela devienne une seconde nature lorsqu’il doit les faire devant la caméra.

L’ancien culturiste a déclaré : « Je crois aux répétitions, alors je fais autant de répétitions que possible, et nous recommençons autant de fois que possible pour que cela devienne une seconde nature. L’idée, c’est que lorsque nous agissons, nous n’avons pas vraiment besoin de réfléchir. C’est juste de l’instinct. »