Arrestation du Président Pascal Affi N’Guessan : le FPI appelle au calme ( Communiqué )

COMMUNIQUÉ DU FPI

Le Front Populaire Ivoirien (FPI) porte à la connaissance de ses militants et sympathisants, ainsi qu’à l’ensemble de l’opinion nationale et internationale de l’arrestation de son président, Pascal Affi N’Guessan, dans la nuit du vendredi 6 novembre 2020.

La direction du parti exhorte les militants au calme, en attendant de plus amples informations.

Le Secrétaire Général et Porte-Parole

Sangare Issiaka

