Arts et culture: Wèrè wèrè Liking et Akissi Delta sur le toit de la CEDEAO

Dans ce pays où elles étaient arrivées le samedi 11 décembre 2021 aux environs de 23:00, elles ont reçu le dimanche 12 décembre 2021 à Abuja, la capitale fédérale, le prix d’excellence de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

La remise des prix a eu lieu à la présidence nigériane. Elle a été suivie dans la soirée du dimanche 12 décembre 2021 par un dîner de félicitations offert par le Président de la commission de la Cedeao, Jean-Claude Brou. Le lendemain lundi 13 décembre 2021, une réception a eu lieu à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Abuja, en présence de son Excellence Kalilou Traoré.

Ce séjour bref et riche à Abuja des lauréates du Prix d’excellence de la Cedeao, s’est terminé le même dimanche par un dîner offert par l’amicale des cadres ivoiriens à la Cedeao et dans les organisations internationales au Nigéria ( AMICOIN ), à l’initiative de son Président, Rolland Kouakou.

Après avoir reçu un prix d’excellence dimanche 12 décembre 2021 à Abuja, en marge de la soixantième session ordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ( Cedeao ), Were Liking et Loukou Akissi Delphine, alias Akissi Delta, sont en Côte d’Ivoire, depuis le mardi 14 décembre 2021.

Ce qui a milité en faveur des quatre lauréats

Loukou Akissi Delphine de la Côte d’Ivoire communément appelée Akissi DELTA, réalisatrice de séries télévisuelles, est lauréate au titre du Prix Arts (cinéma) pour la qualité et la richesse de sa production cinématographie diffusée et reconnue dans plusieurs États de la CEDEAO. Elle a reçu un trophée, un diplôme, Akissi Delta a reçu un chèque de 15 mille dollarsUS.

Wèrè wèrè Liking- Gnepo de la Côte d’Ivoire, autodidacte et auteur d’art dramatique, au titre du Prix Lettres (art dramatique), est lauréate pour la qualité et la richesse de sa production artistique reconnue dans plusieurs États de la CEDEAO. Elle a reçu 10 mille dollars US.

Deux autres lauréats ont récompensés. Il s’agit de Madame Leymah Gbowee du Libéria, au titre du Prix destiné aux citoyens méritants de la Communauté, pour sa contribution à la paix dans son pays durant la guerre civile de 2003. Elle est également co-lauréate du Prix Nobel de la Paix 2011 avec S.E. Ellen Johnson Sir- leaf, ex-présidente du Liberia et Mme Tawakkoul Karman. Il s’agit également du Pro- fesseur Basile Kounouhewa du Bénin au titre du Prix Science et Technologie pour la fabrication d’une cabine de désinfection. Il a reçu 25 mille dollars US.

Les félicitations du Président Alassane Ouattara

Posant avec elles dans la salle de la plénière de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement réunis pour la soixantième session, le Président de la République de Côte d’Ivoire , Alassane Ouattara, a félicité et encouragé Wèrè wèrè Liking et Akissi Delta pour cette autre consécration à l’honneur de la Côte d’Ivoire. Avant la remise des diplômes et trophées par le Président de la conférence des chefs d’Etat de la Cedeao, Nanan Akufo Addo, le Président de la commission de l’institution a présenté le prix et indiqué les modalités d’attribution. Le Prix d’excellence de la CEDEAO a été ensuite décerné par Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana et Président de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, à chaque lauréat. Le Président en exercice de l’institution a félicité en français , les lauréats francophones, notamment les deux Ivoiriennes et le béninois.

Wakili Alafé aux côtés des deux lauréates ivoiriennes

La Cedeao ayant autorisé chaque lauréat à se faire accompagner, c’est dans ce cadre que le journaliste Wakili Alafé, a été invité par Wèrè wèrè Liking. Wakili Alafé également président du comité qui organise en Côte d’Ivoire la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, en a profité pour prendre des contacts en vue de la tenue de la JMCA le 22 janvier 2022 à Adiaké. De son côté, Akissi Delta était accompagnée par l’actrice Amélie Wabehi. Au-delà du prix reçu, les deux lauréates ivoiriennes ont été l’objet de beaucoup d’attention de nombreux fans qui sollicitaient des photos, signe de ce que leurs œuvres et créations ont effectivement dépassé les frontières ivoiriennes.

Wèrè Wèrè Liking et Akissi Delta reçus et honorés à Abuja par Jean Claude Brou et Kalilou Traoré

Les honneurs et hommages ont continué pour Wèrè Wèrè Liking et Akissi Delta, avec une réception à dîner par Jean Claude Brou , Président de la commission de la Cedeao, et avec une réception à l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Abuja. La rencontre d’hommage et de félicitation initiée par l’ambassadeur Kalilou Traoré, a eu lieu lundi 13 décembre 2021 vers 16:00 en temps local (GMT+1).

Elle a été marquée par un accueil à l’entrée par l’ambassadeur lui-même des lauréats au siège de la représentation diplomatiques ivoirienne inaugurée deux jours plus tôt, notamment le samedi 11 décembre 2021, par le Président de la République Alassane Ouattara, en présence de la Ministre d’État Kandia Camara. Une visite guidée des lieux avec pour guide SEM Kalilou Traoré, qui avait à ses côtés Karim Cissé, le 1er conseiller et presque tous ses collaborateurs , a permis de découvrir en réel les fonctionnalités de cette nouvelle ambassade, située au cœur du quartier des Ambassades de la capitale fédérale du Nigéria.

Une surprise les attendait

La représentation diplomatique ivoirienne, à partir de laquelle est visible le ministère nigérian de la Défense, est entourée des Ambassades du Ghana , du Canada, de la Chine, de la Serbie, et de l’Ouganda dont les travaux ne sont pas encore terminés. Après un tour dans le bureau de l’ambassadeur, une séance d’échanges d’allocutions a eu lieu dans la salle de conférence en présence d’une part de SEM Christophe Kouakou Kouamé , nouvellement nommé Ambassadeur au Liban, et présent à Abuja en sa qualité de Directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangers , et d’autre part de SEM Feh Goné représentant permanent adjoint de la Côte d’Ivoire , auprès de la Cedeao.

Une courte projection surprise de prestations passées d’Akissi Delta , et des activités de Wèrè Wèrè Liking, ont servi d’entrée en matière, aux échanges. SEM Kalilou Traoré a ensuite traduit ses encouragements et félicitations. Il a promis œuvrer pour la poursuite des hommages au plus haut niveau en Côte d’Ivoire. Kalilou Traoré a dit que l’ambassade reste ouverte et disponible. Il a sollicité des idées et des propositions, en vue d’aider à consolider la coopération entre la Côte Ivoire et le Nigéria.

Akissi Delta et Wèrè Wèrè Liking témoignent

Prenant la parole à la demande de l’ambassadeur , Akissi Delta a traduit sa reconnaissance à la Cedeao, à la Côte d’Ivoire , ainsi qu’au chef de l’État, Alassane Ouattara. Elle a souhaité que l’Ambassadeur soit un porte-parole de la cause de la valorisation des artistes de Côte d’Ivoire et de la culture ivoirienne. Wèrè Wèrè Liking a transmis les requêtes des ancêtres. Elle a déploré l’accent mis sur la culture de l’instant et les productions à court terme, au détriment des œuvres de l’esprit, qui traversent le temps.

Jean Claude Brou appelle à ne pas baisser les bras

La veille , dans un restaurant de la capitale fédérale du Nigéria, ce sont les quatre lauréats de cette deuxième édition du prix de celui de la Cedeao qui avaient été conviés à un dîner par le Président de la commission de la Cedeao, Jean Claude. Chacun des lauréats a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance à la Cedeao. Ils ont saisir l’occasion pour porter témoignage de leur engagement, et de leurs actions qui ont pris de recevoir la reconnaissance de leurs mérites par le jury mis en place par la Cedeao.

Pour sa part, le Président de la commission de la Cedeao, a indiqué que ce n’est pas la Cedeao qu’il faut remercier. ” C’est votre travail qui est récompensé. Vous le méritez. Vous êtes des modèles , et vous devez le demeurer. “, a dit Jean Claude Brou, qui a insisté sur la persévérance et l’effort continue.

L’AMICOIN ajoute sa partition avec panache

Chef de la division science et recherche à la Cedeao, et président de l’association des travailleurs expatriés ivoiriens dans les organisations internationales et à la Cedeao au Nigéria, Docteur Roland Kouakou a mis une touche familiale et fraternelle au séjour des acteurs de l’excellence ivoiriens dans la Cedeao, en invitant à dîner leur délégation à son domicile, le lundi 13 décembre 2021 . Avec sa charmante épouse , les enfants et d’autres membres de la famille présents, sans oublier des membres de l’Amicale des Ivoiriens à la Cedeao et dans les organisations internationales au Nigéria (AMICOIN), Wèrè wèrè Liking et Akissi Delta se sont retrouvés dans une ambiance ivoirienne au cours de ce dîner.

L’engagement a été pris de maintenir le contact.

Melv

