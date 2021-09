Assassinat de Julia Marichal: les auteurs écopent de 52 ans et demi d’emprisonnement

Julia Marichal a été révélé au grand public avec le film ‘’Marimar’’. En 1994 elle jouera le rôle de ‘dominga’’ dans la “Chacala”. Julia a été assassiné le 12 novembre 2011 à son domicile.

Marichal a été vue vivante pour la dernière fois le 12 novembre 2011 et a été retrouvée morte le 2 décembre dans l’après-midi à son domicile, situé dans la commune de Magdalena Contreras, au sud de Mexico, avec des signes de violence. Le matin du 30 décembre, Pedro Castellanos et Ana Betsaida Gómez ont été appréhendés, et ont avoué être les auteurs du crime qui a privé l’actrice de sa vie. Le premier avait travaillé comme assistant de l’actrice pendant cinq ans et dans la dernière année, il avait eu une relation hostile avec elle.

Castellanos a avoué que le mobile du meurtre était un vol et qu’il l’avait assassinée le 12 novembre, en l’étouffant puis en lui coupant les mains, tandis que son partenaire la décapitait. Pedro Castellanos et Ana Betsaida Gómez ont été condamnés à 52 ans et demi de prison.

Elle était une défenseure de la culture noire au Mexique 🇲🇽 et a passé ses dernières années à essayer de préserver les archives De la Cabada.

