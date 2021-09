Assemblée nationale: le COFANCI, une carie dentaire pour Amadou Soumahoro. Ce qui se prépare

Le Collectif des fournisseurs de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire (COFANCI) annonce un sit-in et une grève de la faim pour réclamer le paiement d’ environ 1.652.608.792 milliards FCFA , soit une dette qui dure depuis 3 ans auprès de l’actuel président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Amadou Soumahoro.

Le COFANCI est plus que jamais déterminé à entrer en possession de ce qui lui est dû. Il y a de cela 3 ans que le Collectif des fournisseurs de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire (COFANCI) manifeste au sein de l’institution. Mais il semble que l’Assemblée Nationale fait la soude à oreille.

Pour remettre la pendule à l’heure, un sit-in et une grève de la faim sont prévues se tenir le 29 septembre prochain c’est ce que dit la lettre d’invitation signée , M. Coulibaly Drissa, le président dudit collectif et TOGUEI Yves ,le porte parole.

Dans la lettre il est dit :

” Le COFANCI (Collectif des fournisseurs de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire ) vous invite le mercredi 29 septembre 2021 devant l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire à 10 heures pour protester contre le refus de Monsieur Mamadou SOUMAHORO pour le payement de nos factures depuis trois ( 03) ans.”

Rappelons que pour donner une chance à la négociation, une grève de la faim prévue se tenir le lundi 6 septembre 2021 dernier a été suspendue. ” Le président de l’Assemblée nationale (Pan) nous a reçus le 2 septembre 2021. Il a promis de régler le problème. Donc, la grève de la faim a été reportée pour donner une chance à la négociation”,a souligné Coulibaly Drissa dans le rapport du confère Ahoussiakajean.

Le COFANCI réclame le payement des factures depuis trois ( 03) ans estimées à environ 1.652.608.792 milliards FCFA.

Espérons que cette fois-ci soit la bonne.

Sapel MONE, AbidjanTV.Net

