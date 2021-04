Assemblée nationale : le président Amadou Soumahoro place son mandat sous le signe du travail et de la cohésion

A l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée nationale, le jeudi 1er avril 2021 à Abidjan, marquant la rentrée parlementaire de la législature 2021-2025, le président de l’institution, Amadou Soumahoro, s’est engagé à placer son mandat sous le double signe du travail et de la cohésion.

« Je m’engage à faire de l’Assemblée nationale une institution plus forte pour le bonheur de nos députés et de nos populations. Je m’engage aussi à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences », a indiqué Amadou Soumahoro.

Selon lui, la nouvelle législature qui s’ouvre à un moment où le pays renoue avec la stabilité, la paix retrouvée et le retour de l’opposition dans le jeu démocratique, devrait renforcer les acquis et hisser plus haut le flambeau de l’Assemblée nationale. Une institution qui a retrouvé ses lettres de noblesse et a gagné en respectabilité, à travers son repositionnement sur l’échiquier national et international.

Il a également soutenu que le contexte actuel ne devrait accorder aucune place à la division, à la haine et à l’intolérance. « Il n’est dans l’intérêt de personne de voir notre beau pays sombrer, à nouveau, dans la fracture sociale. C’est par le dialogue constructif, la recherche du consensus et, par-dessus tout, par notre attachement aux valeurs de la démocratie que nous saurons préserver la paix, la stabilité politique retrouvée afin de poursuivre durablement le développement économique et social de notre pays », a-t-il dit.

De nombreuses personnalités, dont le Premier Ministre, Patrick Jérôme Achi, et des chefs d’institutions ont pris part à cette cérémonie.

SOURCE : CICG

