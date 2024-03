Athlétisme: Noélie Yarigo décroche une médaille mondiale en salle

L’athlète Noélie Yarigo a été honorée au cours du hampionnat du monde d’athlétisme à Glasgow. Elle a montré son dévouement dans quatre tours de compétion pour obtenir la première médaille et honorer le Bénin.

Encore une nouvelle extraordinaire pour le Bénin et les fans de Noélie Yarigo. L’athlète a remporté une médaille de bronze au championnat du monde d’athlétisme à Glasgow est une réalisation exceptionnelle. Noélie Yarigo, l’athlète béninoise de 38 ans, a démontré sa détermination et son talent au cours des quatre tours de la compétition, méritant ainsi sa place sur le podium.

En effet, cette médaille est non seulement une réussite personnelle pour l’athlète mais elle fait également la fierté de tout le Bénin, marquant une étape historique dans le domaine de l’athlétisme pour le pays.

Par ailleurs, les supporters et les citoyens béninois peuvent célébrer cette victoire avec enthousiasme, en reconnaissant le dévouement et les efforts de l’athlète qui ont abouti à cette réalisation exceptionnelle dans le monde d’athlétisme.