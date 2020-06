Attaque à Kafolo: « Soro a visiblement décidé de passer à l’action armée. C’est sa résistance qu’il commence comme ça », Doumbia Major

Selon Doumbia Major, Guillaume Soro, aurait visiblement décidé de passer à l’action armée suite à l’attaque de Kafolo le jeudi 11 juin 2020.

Le « général de Gaulle » a visiblement décidé de passer à l’action armée depuis son fief. C’est sa résistance depuis l’étranger qu’il commence comme ça !

Pour lui les soldats allemands ce sont les éléments de la gendarmerie et de l’armée nationale qu’il faut tuer. Comme lui-même le dit : on frappe dans le Nord pour que l’armée déploie le maximum de ses forces et éléments dans le Nord, loin de la capitale et c’est en ce moment qu’on frappe la cible.

Je ne serai pas étonné que dans les jours et mois à venir, on assiste à des frappes à l’ouest ou à Abidjan.

Heureusement qu’ils ont perdu les élections municipales dans toutes les villes et quartiers à Abidjan et aux alentours.

