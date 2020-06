Attaque dans le Nord de la Côte d’Ivoire : 8 terroristes neutralisés et plusieurs complices arrêtés. L’armée se mobilise

Le Général de Corps d’Armée Lassina DOUMBIA, Chef d’Etat-major Général des Armées, a annoncé jeudi 24 juin, lors du conseil national de sécurité la neutralisation de plusieurs terroristes et leurs complices. Dans un communiqué rendu public le même jour le Général donne plus plus de précisions à ce sujet.

COMMUNIQUE RELATIF A LA SITUATION A LA FRONTIERE NORD

Dans le cadre des actions contre la menace terroriste en Côte d’Ivoire, les Forces Armées de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont conduit l’opération commune dénommée ‘’Comoé 2020’’, du 11 au 24 mai 2020.Cette opération a permis la neutralisation de 08 terroristes, la destruction de la base de cantonnement à proximité de la frontière commune, l’arrestation de plusieurs dizaines de suspects et la saisie de divers matériels.A la suite de l’attaque du poste mixte de Kafolo, dans le nord de la Côte d’Ivoire, survenue le 11 juin 2020, qui a fait 13 tués, l’opération ‘’rétorsion’’, combinant ratissages, recherche de l’ennemi et investigations, a été immédiatement engagée.Au 13e jour des opérations, le bilan s’établit comme suit :- Une trentaine de personnes arrêtées, notamment des combattants, des agents de renseignement et des logisticiens.Il y a lieu de préciser que parmi les combattants arrêtés, figure le coordonnateur de l’attaque de Kafolo. Il s’agit du nommé SIDIBE ALI dit SOFIANE, de nationalité burkinabé, interpellé après une traque minutieuse.- Des armes, des motos, des téléphones et des vivres ont été saisis.Les opérations et les enquêtes se poursuivent en vue d’identifier tous ceux qui ont participé à cet acte terroriste ou ont aidé à l’organiser de quelle que manière que ce soit.Son Excellence Monsieur le Président de la République encourage les Forces de Défense et de Sécurité à persévérer afin de ramener la sécurité dans cette région frontalière et de maintenir la paix sur l’ensemble du territoire national.C’est l’occasion de renouveler l’invitation faite aux populations à une collaboration étroite avec les Forces de Défense et de Sécurité.Les honneurs militaires seront rendus aux morts, le jeudi 2 juillet 2020 à 10 heures, à la place d’armes « Général de Corps d’Armée OUATTARA THOMAS D’ACQUIN », en présence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Armées.

Fait à Abidjan, le jeudi 25 juin 2020

Général de Corps d’Armée Lassina DOUMBIA, Chef d’Etat-major Général des Armées

Sapel MONE

Comments

comments