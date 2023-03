Attaque terroriste au Mali : un commissariat pris pour cible en pleine ville

Le 15 mars 2023, le commissariat du deuxième arrondissement de Ségou a été visé par une attaque terroriste. Si la région est régulièrement ciblée par des groupes djihadistes, c’est la première fois qu’un commissariat est pris pour cible en pleine ville.

Selon l’armée malienne, des « terroristes » ont attaqué le commissariat de Ségou, causant des dégâts matériels et blessant deux policiers. Un assaillant a été arrêté. La région de Ségou est régulièrement visée par la Katiba Macina du Jnim, liée à al-Qaïda, mais l’attaque de ce commissariat en plein centre-ville est une première.

Le Mali est en proie à une instabilité sécuritaire depuis 2012, date à laquelle des groupes djihadistes ont pris le contrôle du nord du pays. Depuis lors, des attaques terroristes ont régulièrement lieu dans le pays, malgré la présence de forces militaires étrangères et de l’armée malienne sur le terrain.

Cette attaque souligne une fois de plus la fragilité de la situation sécuritaire au Mali, en dépit des efforts déployés pour stabiliser le pays. Les groupes djihadistes continuent de sévir, semant la terreur et le chaos dans le pays. Les autorités maliennes et leurs partenaires internationaux devront redoubler d’efforts pour mettre fin à cette violence qui affecte la vie quotidienne des populations et entrave le développement économique du pays.