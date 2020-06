Attaques répétées en Côte d’Ivoire : Touré Alpha Yaya soupçonne “un vivant”

Ces dernières attaques paramilitaires en Côte d’Ivoire ne font que révéler au grand jour des grands spécialistes de l’analyse sécuritaire. Après Doumbia Major, maintenant l’honorable député Touré Alpha Yaya. Ce dernier soupçonne “un vivant”.

“Les miraculeux djihadistes de Gnalefedou

Les djihadistes opèrent pratiquement au nord du Burkina.

Dans la toute dernière attaque perpétrée au Burkina, leur cible était la population, sauf que la communauté peulh a été épargnée.

Généralement, après une attaque, ils en revendiquent la paternité Toujours. C’est leur marque de fabrique.

Faut-il rappeler l’attaque de Grand Bassam dont la paternité a été revendiquée, les minutes qui ont suivi, par Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi)?

L’insurrection djihadiste au Burkina Faso est un conflit armé opposant, à partir de 2015, le gouvernement burkinabé à des groupes salafistes djihadistes. Elle se déroule dans le cadre de la guerre du Sahel et depuis 2015, les attaques dans ce pays frontalier du Mali et du Niger, ont fait environ 750 morts et 600 000 déplacés.

Les toutes dernières attaques djiadistes à Gnalefedou nous inquiètent énormément, puisque plus de 48h après, aucun groupe n’en revendique la paternité. Ce qui est contraire à leurs pratiques.

Quand tu vois un déchet humain au cimetière n’accuse pas les morts mais plutôt les vivants. Je n’en dis pas plus. Mais chacun peut se faire sa religion à partir de ces quelques éléments qui laissent à penser que cette fois, nous avons affaire à des personnes autres que les djihadistes. Qui est donc derrière ces attaques ( il y en a deux pour le moment) ? La question reste posée et ce sera la responsabilité de nos autorités compétentes de tirer au clair cette affaire qui vient troubler la quiétude des Ivoiriens à quelques mois de la Présidentielle d’octobre prochain.” A-t-il affirmé

Pour rappel l’armée ivoirienne a été surpris par des hommes lourdement armée dans la nuit jeudi 11 juin et la matinée du vendredi 12 juin 2020 dans le nord et l’ouest du Pays . Le bilan de ces attaques est triste. L’Etat Major Des Armées, dans un communiqué rendu public dès le premier jour a annoncé que les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de ces attaques.

Affaire à suivre…!

Sapel MONE

