Attractivité touristique : Isabelle Anoh promeut l’offre loisirs de « Sublime Côte d’Ivoire » au Brésil

« La Directrice générale des Loisirs et le Conseiller technique en charge de la Stratégie du Ministère ivoirien du Tourisme ont animé une conférence publique, le vendredi 29 septembre au Riocentro de Rio de Janeiro (Brésil), dans le cadre de la 50e édition du Salon Abav, le plus important rendez-vous touristique d’Amérique latine », rapporte du note d’information transmise à Fratmat.info, ce jeudi 5 octobre 2023.

La Directrice générale des Loisirs et le Conseiller technique du ministère du Tourisme M Guy Kodjo ont, à cette occasion, co-animé une conférence publique sur l’attractivité de la destination Côte d’Ivoire. L’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Brésil était représenté le 1er Conseiller de l’Ambassade.

L’essentiel du propos de Mme Anoh a été d’expliciter la diversité et la richesse de l’offre de loisirs de la destination ivoirienne. Et cela, confortée par un cadre réglementaire et fiscal à même de positionner l’industrie touristique, la niche ludique en particulier, comme le hub du divertissement en Afrique de l’ouest. Le tout à l’aune de la tenue en terre ivoirienne, en janvier-février 2024, de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football. Étant donné que le Brésil est le pays où le football est quasiment une religion et plus globalement, une passion populaire dans le sous-continent sud-américain.

A Rio de Janeiro, elle représentait le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana, à la célébration des 50 ans du Salon des agences de voyage (Abav) du Marché régional d’Amérique du Sud (Mercosur) du 27 au 29 septembre 2023.

Au public brésilien, Isabelle Anoh a révélé l’accélération de la mise en place des infrastructures modernes, des parcs d’attractions ou aquatiques, des centres équestres et autres divertissements liées à la mer comme le surf, ainsi que les différentes formes de randonnées pour les férus d’aventure.

Le ministère du Tourisme a pris part au Salon des agences de voyage (Abav) du Marché régional d’Amérique du Sud (Mercosur)

Au nom du Ministre Siandou Fofana, elle a indiqué que les loisirs traditionnels endogènes, témoignant de la créativité sont aussi à découvrir avec un brin de curiosité.

Soutenue en cela par le Conseiller Kodjo, elle a démontré s’il en était encore besoin, toute la pertinence de la stratégie nationale de développement touristique, “Sublime Côte d’Ivoire” qui escompte faire de la destination ivoirienne l’une des plus compétitives en Afrique et la positionner durablement dans le Top 5 africain à l’échéance 2025.

Par ailleurs et relativement à la Culture et l’art culinaire qui étaient mis en amont dans l’offensive ivoirienne lors de ce Salon Abav, M Guy Kodjo, Conseiller Technique a invité les agences de voyage, Tours-opérateurs, journalistes spécialisés et autres prescripteurs ainsi qu’aux touristes potentiels à venir vivre une expérience inoubliable en Côte d’Ivoire.

Déclinant toute la myriade d’attractions folklorique, de festivals modernes, fêtes traditionnelles, de même qu’à se délecter de la richesse et la variété de la cuisine ivoirienne sous toutes ses saveurs.

La cerise sur le gâteau de l’offre ivoirienne est sans nul doute, la beauté et la multiplicité de sa nature, entre balnéaire et richesse végétale ou faunique, savanes et plaines, montagnes et fonds marins.

Il importe de souligner que bien des opérateurs touristiques nationaux étaient de l’expédition brésilienne, aux côtés des mandants de l’administration du tourisme.