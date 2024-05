Au Ghana, Nana Akufo-Addo confie une mission à Bassirou Diomaye Faye pour l’unité de la CEDEAO

Le président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite de courtoisie et de travail à son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Les échanges entre les deux chefs d’État se sont beaucoup plus axés sur l’unification de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest – CEDEAO et surtout la décision des trois pays du Sahel à savoir le Burkina Faso, Mali et Niger de quitter l’organisation sous-régionale.

Nana Akufo-Addo compte sur Bassirou Diomaye Faye pour le retour des pays de l’AES dans la CEDEAO

À Accra dans la capitale ghanéenne, le président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a eu un entretien riche avec son homologue Nana Akufo-Addo. Dans leurs échanges, la situation qui prévaut actuellement au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest – CEDEAO a été mise au centre. Selon les deux chefs d’État, l’unité de la sous-région doit être la préoccupation majeure pour tous. Et toutes les nations se doivent d’oeuvrer pour cet idéal panafricain.

À cet effet, Nana Akufo-Addo a tenu à saluer l’arrivée au pouvoir du nouvel homme fort du Sénégal. Car selon le ghanéen, Bassirou Diomaye Faye pourra mieux apporter sa contribution à la résolution des crises au sein de la CEDEAO en particulier la menace de trois nations phares que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali de quitter la communauté.

Reconnaissant que la CEDEAO traverse actuellement des moments difficiles de son histoire, le premier citoyen sénégalais a indiqué que seule l’union pourra permettre aux pays membres de relever les différents défis. « La CEDEAO vit actuellement des moments difficiles mais nous allons tous œuvrer à la consolidation des acquis en matière d’intégration, dans un élan de solidarité fraternelle commune », a fait savoir Bassirou Diomaye Faye tout en instant sur la cohésion de États membres de l’organisation sous-régionale.