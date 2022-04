au moins sept morts à Lviv, dans l’ouest, après des tirs de missiles russes

Au 54e jour de l’invasion russe en Ukraine, les regards se portent toujours vers l’est du pays, où l’armée russe concentre ses efforts dans le Donbass et notamment dans la ville assiégée de Marioupol, mais aussi à l’ouest. La ville de Lviv, relativement épargnée par les combats jusqu’à maintenant, a été visée par cinq tirs « puissants » de missiles. Le bilan provisoire est de sept morts au moins et onze blessés.

► Moscou a bloqué le site internet de RFI, qui diffuse des informations dans une quinzaine de langues dont le russe. Une adresse URL alternative permet d’accéder au site en français et en russe. RFI en russe est aussi disponible sur Telegram : https://t.me/RFI_Ru, via un VPN et en Russie en français par satellite sur Hotbird.

Comments

comments