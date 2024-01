Au Rwanda, le président Mamadi Doumbouya inaugure l’ambassade de la Guinée

Le président de la République de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a inauguré la première ambassade de la République de Guinée au Rwanda, scellant ainsi les relations diplomatiques entre Kigali et Conakry.

Mamadi Doumbouya renforce l’axe Kigali-Conakry

En visite officielle à Kigali, sur invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, le président de la Guinée Mamadi Doumbouya, a procédé à l’inauguration de la toute première représentation diplomatique de son pays au Rwanda. Située dans le quartier huppé de Kacyiru, qui abrite la présidence de la République Rwandaise, la bâtisse flamboyante est désormais la maison de tous les ressortissants guinéens au Rwanda et, par ricochet, de l’Afrique de l’Est.

Le porte-parole de la communauté guinéenne, qui a massivement effectué le déplacement, a salué dans son discours le président Doumbouya « pour l’ouverture de l’ambassade et les nombreux efforts de refondation entrepris sous son magistère, dont les résultats sont perceptibles même à l’étranger ». Par la suite, il a sollicité du chef de l’État un appui aux étudiants guinéens inscrits dans les universités rwandaises.

Le Ministre des Affaires étrangères de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger a souligné la vitalité de la diplomatie guinéenne. Citant les exemples de la France et de la Belgique, le Dr Morissanda Kouyaté a souligné que la vision du président Mamadi Doumbouya s’accomplit en termes d’actes et de résultats, et que l’ouverture de la nouvelle ambassade à Kigali en moins de 10 mois en est la parfaite illustration.

Pour conclure, le président Doumbouya, qui avait à ses côtés son épouse, a demandé à ses compatriotes de respecter les règles et lois du pays hôte. S’adressant au nouvel ambassadeur de la République de Guinée, le Général Mamadi Doumbouya a insisté sur l’impérieuse nécessité d’accompagner la communauté guinéenne au Rwanda et en Afrique de l’Est, en mettant tout en œuvre pour que chaque Guinéen soit en règle vis-à-vis de l’administration des pays hôtes.

La délégation présidentielle a finalement pris la route de l’aéroport international de Kigali, où le président de la République du Rwanda, Paul Kagamé, et son épouse ont raccompagné le couple présidentiel guinéen au bas de la passerelle, dans une atmosphère détendue.