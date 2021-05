Audience devant le tribunal criminel: au total 20 personnes attendus dont Guillaume Soro

Le procureur de la République, Monsieur Adou Richard a indiqué le vendredi 30 Avril 2021 à l’occasion d’une conférence de presse retransmise en direct que le Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), Guillaume Soro et 19 autres personnes seront bientôt devant le tribunal criminel.

20 personnes dont Guillaume Soro, Bamba Affoussiata Lamine, Alain Lobognon, “Soul To Soul”, Félicien Sekongo, sont attendues devant le tribunal criminel le 19 Mai 2021 dans affaire sur le jugement de procédure d’atteinte à l’autorité de l’État du 23 Décembre 2019.

En effet selon le Procureur Adou Richard, du 23 au 24 Avril 2019, son parquet avait ouvert une information judiciaire contre Guillaume Soro et 12 autres pour présomption grave de tentative contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire national et du complot contre Alain Lobognon et 14 autres, pour diffusion de nouvelles fausses, tendant à jeter le discrédit sur les Institutions et leur fonctionnement entraînant atteinte au moral de la population et des troubles à l’ordre public. L’instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et 20 autres devant le tribunal criminel.

L’audience devant le tribunal criminel est prévue se tenir le 19 Mai prochain où au total 20 personnes vont comparaître dont Guillaume Soro. Rappelons que depuis la date du 23 Décembre 2019, Guillaume Soro et certains de ses proches sont en exil, d’autres sont toujours en prison, certains ont été mis sous contrôle judiciaire.

En avril 2020, L’ancien Premier ministre et ex-président de l’Assemblée nationale a été reconnu coupable de recel de deniers publics detournés et de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme, 4,5 milliards de F CFA d’amende, et à la privation de ses droits civiques pendant cinq ans dans l’affaire achat de sa résidence de Macory. Le procès s’est déroulé pendant que Guillaume Soro était absent.

LeBiesson

Comments

comments