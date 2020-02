Audience Gbagbo du 6 février à la CPI : Voici le chronogramme

Affi N’Guessan et une délégation du FPI se rendront à La Haye, pour assister à l’audience des 6 et 7 Février à la CPI dans l’affaire Gbagbo Blé Goudé.

Voici le déroulement de l’audience du 6 au 7 février 2020 de Laurent Gbagbo et Blé Goudé devant la chambre des recours de la CPI dont va assister Affi N’Guessan et une délégation du FPI.

Les parties et les participants seront invités à s’adresser à la Chambre d’appel sur les questions ci-dessus comme suit :

a. M. Gbagbo (30 minutes)

b. M. Blé Goudé (30 minutes)

c. Le Procureur (30 minutes)

d. Le représentant légal des victimes (20 minutes)

e. Réponse de M. Gbagbo (10 minutes)

f. Réponse de M. Blé Goudé (10 minutes)

Des questions supplémentaires peuvent être posées aux parties et aux participants du banc concernant les points ci-dessus ou tout autre point pertinent. La République de Côte d’Ivoire sera invitée à prendre la parole devant la Chambre d’appel sur toute question soulevée par la requête de M. Gbagbo du 7 octobre 2019 (priant la Chambre d’appel de reconsidérer son arrêt, qui a imposé des conditions à la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé après leur acquittement). Les parties peuvent ensuite répondre aux observations de la République de Côte d’Ivoire. L’ordonnance est ainsi rédigée :

a. République de Côte d’Ivoire (20 minutes)

b. Le Procureur (15 minutes)

c. M. Blé Goudé (15 minutes)

d. M. Gbagbo (15 minutes)

Le greffier, ou son représentant, est tenu d’assister à l’audience et peut être invité à présenter des observations sur les questions pertinentes.

