Australie : des orages violents font 8 morts et 1 disparu sur la côte sud-est

Des tempêtes violentes ont frappé la côte sud-est de l’Australie pendant les fêtes de Noël, entraînant la perte d’au moins huit vies et la disparition d’une personne.

Dans le Queensland, six décès ont été confirmés après une opération de recherche intense à la baie Moreton, où un yacht a chaviré lors d’une violente tempête à 17h30 le lendemain de Noël. Onze adultes étaient à bord pour une sortie de pêche annuelle, huit ont été hospitalisés pour des blessures non mortelles, tandis que trois ont été retrouvés décédés.

Des vents dépassant les 100 km/h ont été enregistrés, causant des conditions effrayantes. D’autres incidents ont été signalés, dont trois femmes emportées par les crues, l’une retrouvée morte et une autre portée disparue. De plus, une fillette de neuf ans a été retrouvée sans vie.

D’autres décès ont été signalés, notamment celui d’un homme tué par la chute d’un arbre sur la Gold Coast et d’une femme retrouvée morte après des inondations soudaines à Buchan. Les alertes aux inondations persistent dans certaines régions du Queensland et de Victoria, avec des prévisions de fortes tempêtes dans certaines zones autour de la frontière entre Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, ainsi que sur la côte du Queensland.