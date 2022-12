Autoroute du Nord : le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné inaugure officiellement la section Yamoussoukro-Tiébissou

Tiébissou- L’autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébisso, longue de 37 km et construite à hauteur de 82,7 milliards de FCFA, a été officiellement inaugurée par le Vice-Président de République, Tiémoko Meyliet Koné, le vendredi 16 décembre 2022 à Tiébissou.

Sa mise en service officielle est prévue pour le samedi 17 décembre 2022.

Cette section comprend un tronçon autoroutier de 30 km, une voie express de 7 km, trois échangeurs dont deux passages supérieurs et un passage inférieur, quatre passages routiers et six passages piétons. Elle est composée également de six plateformes pour marchés et parkings sécurisés, de 10 forages à motricité humaine et d’un poste à péage.

”La Côte d’Ivoire poursuit avec constance sa marche sur le chemin du développement. Elle se dote, pour ce faire, d’infrastructures modernes au nombre desquelles cette belle autoroute afin de rendre encore plus dynamique la croissance économique et le progrès social”, a indiqué Tiémoko Meyliet Koné.

Il a assuré que le Chef de l’État est déterminé à améliorer chaque jour davantage les conditions de vie et d’épanouissement des populations vivant en Côte d’Ivoire : ”Cette autoroute en est la parfaite illustration. Elle permet aux populations de prendre part à la marche de notre pays et de soutenir le développement des zones rurales et environnementales. Je suis convaincu que cette nouvelle autoroute contribuera à améliorer le confort des usagers et rendre plus sûre la circulation des personnes et des biens dans notre pays.”, a-t-il relevé.

Pour Tiémoko Meyliet Koné, le Président de la République démontre ainsi, qu’il demeure à l’écoute de tous les Ivoiriens afin d’apporter les solutions durables à leurs différentes préoccupations. ”Au moment où nous mettons cette autoroute en service, je nous invite à la regarder comme le symbole d’une Côte d’Ivoire dynamique et conquérante autour de laquelle nous devons demeurer unis et solidaires”, a souhaité le Vice-Président.

Tiémoko Meyliet Koné est également revenu sur les nombreux efforts déployés par le Président Alassane Ouattara depuis 2011 en matière d’infrastructures routières. À l’en croire, de 2011 à ce jour, 2 500 km de routes interurbaines bitumées ont été réhabilitées et 1 000 km sont en cours sur les 6 500 km existants en 2011. 1 000 km de nouvelles routes construites sont en service, portant le réseau à 7 500 km de routes interurbaines bitumées et 2 000 km de routes en cours de bitumage.

Parlant des autoroutes, le Vice-Président a révélé qu’elles sont passées de 145 km en 2011 à 284 Km avec l’inauguration de la section Yamoussoukro-Tiébisso. L’achèvement du tronçon Tiébissou-Bouaké, long de 96 km et de Grand-Bassam long de 30 km devrait porter le réseau autoroutier du pays à 410 km. L’objectif visé, a-t-il poursuivi, est de doter la Côte d’Ivoire de réseau routier bitumé et d’autoroutes reliant les capitales départementales, ainsi que les frontières des pays limitrophes, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Quant au ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou, il a soutenu que l’autoroute Yamoussoukro-Tiébissou est la première section de l’autoroute Yamoussoukro-Bouaké dont la longueur totale est de 132 km. Selon lui, les travaux débutés en 2017 ont favorisé la création de 600 emplois directs. Cette autoroute est le prolongement de l’autoroute du Nord qui relie actuellement Abidjan et Yamoussoukro en 230 km.

Quelques heures après l’inauguration de l’autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou, la fonctionnalité du dispositif du poste à péage installé sur ce tronçon a été testée par le Vice-Président de la République. Le prix du péage n’est pas encore fixé.

Comments

comments