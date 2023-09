Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne: Un Programme spécial de recrutement au menu de la 6è édition

C’est reparti pour les Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne (Adestiv) qui met en lumière les talents de la diaspora ivoirienne. La 6é édition de cet évènement, prévu les 15 et 16 septembre 2023 à l’hôtel Palm Club à Cocody, a été lancée le vendredi 8 septembre 2023 au Bureau de l’Unesco à Abidjan.

Lors de la conférence, le commissaire général des Adestiv, Steve Essis, a livré le contenu du rendez-vous de cette année.

Comme innovation majeures, la tenue du Programme international d’insertion socio-professionnelle. « Mon passport pour mon job ». Il s’agit d’un programme qui vise à octroyer de l’emploi de qualité, avec notamment un contrat de travail et à développer les compétences des diplômés de la diaspora afin de mieux les outiller à saisir les opportunités du marché.

Lors du déroulement, les participants bénéficieront d’un atelier de formation sur les astuces et de recherches d’emploi en Afrique. L’objectif pour le commissaire général est de pouvoir offrir des opportunités d’emploi à 100 diplômés ivoiriens ayant regagné la Côte d’Ivoire sur la période 2023-2024.

La première journée des Adestiv (15 septembre) sera meublée d’expositions, de consultations gratuites au profit des jeunes, de rencontre B to B entre responsables d’entreprises et migrants et de panels. L’un des thèmes qui sera débatus est intitulé “Migration et développement : défis et opportunités”. Sem Anderson Blanc, ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire et du Dr Karamoko Gaoussou, directeur général de la Diaspora en sont les principaux speakers.

A la seconde journée, se tiendra la soirée de distinction des talents sélectionnés. Elle sera marquée par la remise des prix d’hommages, les prix spéciaux, les prix d’excellence entrepreneurs de la diaspora, les prix d’excellence Bac+ et prix de la révélation Adestiv 2023.

Les Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne (Adestiv) sont une initiative du Réseau ivoirien des diplômés de la diaspora (Ridd) dont Steve Essis est le président. Cette association œuvre pour la promotion de la migration légale, mais aussi et surtout pour l’insertion professionnelle de ces jeunes talents venant de l’extérieur.

Cette belle initiative soutenue l’Organisation internationale pour les migrations a été saluée à sa juste valeur par Dr N’Guessan Jen-Marc Donald, représentant le directeur de la diaspora, lors de la cérémonie. Il a mis cette occasion à profit pour annoncer une campagne de sensibilisation contre cette forme de migration dite illégale, sur une période de trois ans. Ce sera une aubaine pour informer les potentiels candidats au départ sur les conséquences de cette migration. Il s’agira par ailleurs de communiquer sur les opportunités d’insertion qui existent en Côte d’Ivoire.