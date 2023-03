Awoulaba : L’édition 2023 officiellement lancée

L’édition 2023 du concours de la beauté « Awoulaba » a été officiellement lancée par le Comité Awoulaba Côte d’Ivoire (Caci). La cérémonie s’est déroulée le vendredi 3 février aux résidences Niablé à Cocody-Angré 8e tranche. Ce, en présence des autorités administratives et politiques, des chefs coutumiers et autres parties prenantes. Le thème central est : « L’autonomisation de la femme », avec sous thème : «Femmes, actrices de réconciliation et de cohésion nationale ». M. Zouzouko Charlemagne, président du Caci, a donné les articulations de cette 17e édition.

Selon lui, la commune de Bingerville abritera le coup d’envoi le samedi 25 mars 2023. Il sera suivi le 15 avril 2023 dans la région de la Mé à Adzopé. La commune de yopougon samedi 29 avril 2023, la région du poro vendredi 05 mai 2023, la région du Gbêkè samedi 06 mai 2023, la commune d’Adjamé samedi 13 mai 2023, la commune d’Abobo samedi 20 mai 2023, la région du bélier samedi 27 mai 2023, la commune de Marcory vendredi 02 juin 2023, la commune de Cocody samedi 03 juin 2023, la région du cavally vendredi 09 juin 2023, la commune de Treichville samedi 10 juin 2023, la commune de Koumassi vendredi 16 juin 2023, la région du Guemon samedi 17 juin 2023, la région du haut Sassandra samedi 29 juin 2023, la région du Tonkpi samedi 01 juillet 2023, soit un total de seize (16) localités.

Pour le président du Caci, l’objectif est la promotion de l’excellence et de mettre en exergue les talents de la beauté de la femme ivoirienne. Un enjeu majeur et un défi à relever à savoir les innovations en vue de porter haut ce concours qui deviendra un patrimoine culturel. Représentant la ministre de la culture et de la francophonie Mme Françoise Remark, Gnaly Guy directeur de cabinet adjoint a souligné le rôle de la femme, qui, à l’en croire est plus que nécessaire pour promouvoir la culture fondement des valeurs positives et de cohésion sociale. Avant, l’émissaire de la ministre a dit sa volonté d’accompagner le Caci à relever ce challenge. Il faut toutefois noter que cette édition est place sous le parrainage du ministre de la promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré.

