Axelle Drinan II réagit aux propos d’Hanny Tchelley après la rencontre entre Gbagbo et Affi

Axelle Drinan II, GOR certifiée ISO 9000, comme elle se fait appeler, a réagi aux propos d’Hanny Tchelley après la rencontre entre Gbagbo et Affi.

Il m’a semblé voir quelque part que leur queen sans palais se serait exposée de la pire des manières encore sur ce réseau social, traitant d’honnêtes citoyens de politiciens Facebook.

Hanny Tchelley, toi aussi, si quelqu’un devrait se réjouir d’une quelconque rencontre entre le président Laurent Gbagbo et l’opposant choyé de Monsieur Ouattara que j’ai nommé Pascal Affi N’Guessan, c’est très loin d’être toi chère actrice de bal-poussière.

Ici, sur cette toile, tu as multiplié des vidéos dignes d’une scénariste hollywoodienne, traitant Nady Bamba, la seconde épouse du président Laurent Gbagbo, de tous les noms d’oiseaux. Tu as tenté tant bien que mal de montrer à tes suiveurs que Nadiana Bamba serait celle qui prend toutes les décisions concernant le Président Laurent Gbagbo. Parce que pour toi notre Président aurait perdu toutes ses facultés. Sinon comment comprendre qu’un homme, le Président Laurent Gbagbo, puisse permettre à sa seconde épouse de tout décider à sa place. Et surtout les décisions qui engagent notre nation, la Côte d’Ivoire ?

Aidée dans ta cabale montée de toutes pièces contre le Président Laurent Gbagbo par le Cojep de Blé Goudé, tu as instrumentalisé certains sceptiques afin qu’ils absorbent ton sale venin que tu déverses sans raison, aucune, sur la bonne dame.

Alors si aujourd’hui, rencontre entre le président Laurent Gbagbo et Affi il y a eu, tu devrais plutôt humblement dire merci à Nady Bamba, puisque pour toi, c’est elle qui décide de l’agenda du Président Laurent Gbagbo.

Et puis dis-nous Hanny Tchelley, tes nombreuses vidéos dédiées à Nady Bamba ne sont-elles pas faites sur ce même Facebook ? Serais-tu aussi une politicienne Facebook ? Nous savions déjà que des gens comme toi sont sans dignité, mais là, tu n’es plus au simple stade d’absence de dignité, mais tu es devenue une vraie ogresse. Une vraie sorcière pour être plus simple.

Aussi à ce groupuscule dénommé abusivement TropCestTrop, un groupe animé pour la plupart par des veuves et quelques vieilles filles de Paris, vous devez vous taire à jamais, si vous avez encore un tout petit peu de dignité.

Vous avez organisé ici Bruxelles 1, 2, 3 et je ne sais plus à quel nombre vous vous êtes arrêtés pour aller sortir le président Laurent Gbagbo des griffes de Nady Bamba. Parce que pour vous, la CPI n’est en rien responsable de la détention du Président Gbagbo tant bien qu’il soit acquitté, mais c’est plutôt Nady Bamba son geôlier. Donc avec cette supposée rencontre, vous devez vous cacher pour le reste de votre existence si vous avez encore un brin de dignité.

Enfin, à vous les initiateurs et exécutants du plan B, si le président Laurent Gbagbo a reçu effectivement le chat de Moronou, vous aussi devriez comprendre que votre machiavélique plan vient ainsi de s’écrouler.

Le président Laurent Gbagbo n’est pas seulement un politicien aguerri, c’est un génie politique. Génie dans tout son bon sens possible.

