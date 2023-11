Bande de Gaza: Mahmoud Abbas dénonce «le génocide» mené par Israël

L’armée israélienne progresse toujours ce 5 novembre dans la bande de Gaza, où une nouvelle frappe a fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés samedi soir, malgré les appels au cessez-le-feu et le désespoir des civils palestiniens après 30 jours de guerre. Ce dimanche matin, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas.

Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué sa rencontre avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Cisjordanie dimanche :

« J’ai rencontré le président Abbas et nous avons affirmé notre engagement en faveur de la fourniture d’aide humanitaire et du rétablissements des services essentiels à Gaza. Nous avons clairement indiqué que la violence extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie doit cesser et nous avons réitéré notre soutien à une solution à deux États. »

L’attaque du Hamas sur Israël, suivie d’un bombardement incessant sur Gaza, mettent à mal le traditionnel soutien inconditionnel de l’Allemagne à l’État hébreu. Sur le dossier, le ministre de l’Économie, Robert Habeck, prend une carrure d’homme d’État, après la publication d’une vidéo de 10 minutes dans laquelle il dénonce toute forme d’antisémitisme. Une avalanche de louanges à laquelle il ne s’attendait pas, explique notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux.

La vidéo de Robert Habeck, visionnée 10 millions de fois, donne au ministre de l’Économie une stature de chancelier potentiel. De l’opposition conservatrice à la communauté juive, les commentaires sont unanimes : c’est Robert Habeck et non le chancelier ou la ministre des Affaires étrangères, qui a trouvé le ton juste pour dénoncer une nouvelle poussée d’antisémitisme dans le pays de l’Holocauste.

Le ministre critique le discours « les crimes du Hamas sont horribles, mais Israël… », qui se répand dans le pays depuis trois semaines. Et de fait, sous la poussée de l’opinion choquée par les bombardements sur Gaza et sous la pression d’une communauté de 200 000 Palestiniens dans le pays, le soutien inconditionnel à Israël semble fléchir.

Un exemple: si la France reproche à Berlin de ne pas avoir voté pour une résolution des Nations unies demandant une trêve humanitaire dans les bombardements, on reproche plutôt dans le pays au gouvernement de s’être abstenu, plutôt que de voter contre cette résolution aux côtés de l’Autriche, la Roumanie ou la Croatie.

La police turque a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser un rassemblement pro-palestinien près d’une base militaire abritant des troupes et des armes américaines, dimanche 5 novembre. La manifestation, devant la base aérienne d’Incirlik (sud-est), était organisée par l’ONG turque Humanitaire Relief Foundation (IHH). En 2010, celle-ci avait affrété une flottille pour tenter de rallier Gaza sous blocus israélien, entraînant un raid israélien qui avait fait dix morts.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs centaines de personnes agitant des drapeaux palestiniens, courant dans un champ et poursuivies par la police, qui a également fait usage d’un canon à eau. Aucun blessé et aucune interpellation n’ont été rapportés à ce stade. Les autorités américaines n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.