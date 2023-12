Banque et assurances : Nsia inaugure « l’expression de l’ancrage » du groupe dans le secteur

Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Dr Souleymane Diarrassouba, représentant Tiémoko Meyliet Koné vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné a procédé à l’inauguration du nouveau siège de Nsia Banque Côte d’Ivoire.

« Cet édifice est l’expression de l’ancrage du groupe Nsia dans le paysage bancaire en Côte d’Ivoire », a déclaré, le 8 décembre 2023, M. Jean Kacou Diagou, président fondateur du groupe Nsia, par ailleurs, Pca de Nsia Banque Côte d’Ivoire.

A cette occasion M. Diagou a invité l’ensemble des clients, des partenaires et des collaborateurs à « poursuivre avec assurance, l’aventure avec le Groupe qui contribue au développement économique et social de ses pays d’implantation ».

Après avoir indiqué que ce nouveau siège est le reflet des ambitions de la banque, M. Léonce Yacé son Directeur général a souligné qu’il s’est agi pour sa structure de « prendre de la hauteur pour devenir la Banque de référence pour tous ». Et d’ajouter qu’au cœur de cette vision, il était impérieux de doter ses collaborateurs d’un outil moderne, conçu pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et favoriser la collaboration et la synergie des équipes.

A propos du nouvel édifice, il dira : « Cet environnement offre un écosystème où la durabilité rencontre le bien-être, un lieu où l’innovation, la responsabilité environnementale, et le bien-être convergent pour créer une expérience de travail exceptionnelle ». Aussi a-t-il insisté pour dire que le succès professionnel s’épanouit dans un environnement propice au bien-être.

A Jean Kacou Diagou, le représentant du vice-président dira : « Vous êtes assurément un grand homme pour la Côte d’Ivoire, un modèle de réussite pour les managers, pour les entrepreneurs et surtout pour les jeunes. Vous êtes une fierté pour notre pays, un champion africain. Aussi a-t-il poursuivi pour dire que M. Diagou a compris très tôt que l’entreprenariat ouvrait la voie à la réussite sociale, à la création de richesses et à la création d’emplois pour l’amélioration des conditions sociales des jeunes et des femmes. Et de rappeler qu’avec ses équipes, il a su bâtir ce groupe présent dans l’assurance, la banque, la finance.

Pour toutes ces raisons, il a assuré le gouvernement ivoirien se tiendra toujours aux côtés des opérateurs économiques comme M. Diagou pour les encourager dans leurs initiatives.

Bâti sur une superficie de 2 257 m², le nouveau siège baptisé ‘’Immeuble Acacia’’ est composé de 3 bâtiments de 6 étages dont 3 niveaux immergés. Le bâtiment est asservi par 4 blocs d’ascenseurs et par 3 cages d’escaliers reparties sur chacun des blocs. 7 Quiet Room sont réparties sur chaque pool de bureaux pour des réunions confidentielles, 6 salles de réunion, 3 salles de formation, 8 salles d’attente à l’entrée de chaque pool de bureaux, un restaurant d’entreprise d’une capacité d’environ 240 personnes, une salle de sport et bien d’autres commodités.