Barça: inculpé pour corruption, Joan Laporta accuse le Real Madrid

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a réagi à son inculpation pour corruption dans l’affaire Negreira lors d’une interview à ‘Catalunya Radio’. Il a vigoureusement plaidé son innocence, tout en accusant le Real Madrid.

Ce mercredi, Joan Laporta a été inculpé et mis en examen par le juge Joaquín Aguirre, qui enquête sur l’”Affaire Negreira” et les paiements du FC Barcelone à l’ancien vice-président du CTA. Le président actuel du FC Barcelone est accusé de corruption, un crime similaire à ceux commis par les anciens présidents du club, Sandro Rosell et Josep Maria Bertomeu, ainsi que par Enríquez Negreira, son fils Javier Enríquez, et le FC Barcelone lui-même. Suite à cette mise en examen, Laporta a accordé une interview à ‘Catalunya Radio’ pour se défendre.

“Il y a une campagne orchestrée pour déstabiliser le Barça. C’est une campagne féroce et sans précédent qui profite de l’affaire Negreira. Il y a un madridisme sociologique très fort, contre lequel nous avons lutté et gagné. Le madridisme sociologique a souffert contre le probable meilleur Barça de l’histoire lors de ces années là.“, a-t-il lancé, relayé par Besoccer. Il ajoute: “Ces rapports ont été utiles parce qu’ils ont été utilisés à des fins sportives et nous l’avons prouvé, ces rapports ont été documentés. Le juge n’a pas prouvé que le Barça a fait des bénéfices parce que ce n’est pas vrai. Le connaissant, je m’attendais à cette accusation, mais je suis sûr que la sentence sera favorable au club“.

Sans surprise, le président du FC Barcelone a terminé ses propos en s’en prenant au Real Madrid : “C’est un grand défi de lutter avec sportivité contre le madridisme sociologique. Nous y sommes habitués. Il est présent dans les médias, dans les secteurs politiques, dans le pouvoir sportif… et nous devons l’accepter normalement. Mais en tant que “culés”, nous devons nous battre, et nous avons gagné, contre cela. Ils paniquent au sujet d’un Barcelone gagnant, admiré et aimé. (…) Ils ont profité de l’affaire Negreira et sont même apparus. Ils salissent le nom du Barça et notre histoire. Ils veulent nous contrôler.“