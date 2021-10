Bases militaires françaises en Afrique: Laurent Gbagbo donne sa position sur la question

L’ancien président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo dans son entretien avec la chaîne française France24, a évoqué la question des bases militaires françaises en Afrique et a assuré que cette époque est révolue et que les pays d’Afrique doivent aller vers plus d’indépendance.

Interrogé sur sa position en ce qui concerne les bases militaires de la France en Afrique, le président du Parti des peuples africain de Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, a été direct sur la question. « J’ai toujours remis en cause » la présence des forces étrangères en Afrique, a indiqué Laurent Gbagbo. Il a cependant nuancé en insistant sur le fait que « ce n’est pas parce qu’on aura demandé de fermer les bases militaires françaises qu’on est contre la coopération avec la France ».

L’ancien président de Côte d’Ivoire soutien que « l’heure d’avoir des bases militaires étrangères dans nos pays est passée ». « Nous sommes dans une heure où nous devons aller vers plus d’indépendance, plus de coopération interafricaine », a précisé le Woody de Mama.

Une position de l’ancien chef d’Etat qui vient ainsi, conforter les nombreux appels d’africains qui appellent au départ des forces françaises d’Afrique en occurrence du Sahel.

